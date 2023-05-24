"ون رويال" للعربية: تزايد توقعات دخول منطقة اليورو في ركود

قال مستشار استراتيجي للسوق في شركة "ون رويال" سام حيدر، إن مستويات التضخم فى بريطانيا مازالت مرتفعة، ولذا توجد احتمالية لدى بنك انجلترا لرفع الفائدة بشكل أكبر، بينما تتطلع الأسواق حاليا للخطوات المقبلة .

وذكر فى مقابلة مع "العربية" أن البيانات الصادرة من ألمانيا ومؤشر "IFO "تشير إلى تدهور كبير بقطاع التصنيع، ما يزيد احتمالية الركود الاقتصادي بمنطقة اليورو، ومن ثم تتوقع الأسواق أن الاقتصاد الأميركي سيكون أقوى، وهذا يدعم مركز الدولار بغض النظر عنما إذا كانت البنوك المركزية ستواصل رفع الفائدة أم لا.

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وتراجع مؤشر "IFO “في شهر مايو من 93.4 في أبريل الألماني الذي يقيس مناخ الأعمال إلى 91.7نقطة، وهذا أول تراجع بعد ارتفاع استمر 6 أشهر.

وقال حيدر إن الاقتصاد الألماني وضعه حرج بعض الشيء، لأن قطاع الخدمات يتحسن، ويضغط على الأسعار، وينتج تضخما، وبعد 7 أشهر من تحسن الاقتصاد، بدأ التدهور الكبير في القطاع الصناعي، ومن ثم يتجه الاقتصاد الألماني إلى الركود نظرا لاعتماده بشكل كبير على التصنيع.

وأضاف أن احتمالات حدوث ركود اقتصادي بمنطقة اليورو باتت كبيرة، وبالتالي ارتفاع التضخم إلى مستويات عالية، والبنك المركزي الأوروبي سيكون موقفه صعبا عند اتخاذ قرار سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وتوقع أن تتجه البنوك المركزية خلال الفترة المقبلة لتثبيت الفائدة لمراجعة البيانات وهذا يقوي الدولار الأميركي.