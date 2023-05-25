أكبر 10 غرامات في تاريخ شركات التكنولوجيا.. 7 منها تخص "فيسبوك"

فرض مفوض حماية البيانات الأيرلندي (DPC) غرامة على شركة "ميتا" – الشركة الأم لـ "فيسبوك" بقيمة 1.2 مليار يورو أو حوالي 1.3 مليار دولار لانتهاكها اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على منصة فيسبوك.

الآن، تُعزى 7 غرامات من أصل أعلى 10 غرامات لانتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات إلى الشركة التابعة للملياردير، مارك زوكربيرغ. بالإضافة إلى ذلك، أصبحت "ميتا" الآن صاحبة المركز الأول متقدمة على "أمازون" من حيث حجم العقوبة المفروضة في تاريخ GDPR.

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كما يظهر الرسم البياني الذي أعدته شركة "Statista"، واطلعت عليه "العربية.نت"، فقد احتفظت "أمازون" بالرقم القياسي لعامين تقريباً منذ يوليو 2021، عندما أصدرت هيئة مراقبة البيانات في لوكسمبورغ، غرامة على الفرع الأوروبي لشركة التكنولوجيا التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، والتي بلغت 806 ملايين دولار تقريباً بالأسعار الحالية لغير.

المركز الخامس في قائمة أعلى الغرامات يذهب إلى "واتساب"، يليه "غوغل"، ومرة أخرى "فيسبوك"، و"إنستغرام" بسبب انتهاكات اللائحة العامة لحماية البيانات.

ويهدف الإطار التنظيمي للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى منح المستخدمين مزيداً من التحكم في بياناتهم - ويضع الأساس لتغريم الشركات التي تقدم خدماتها في الاتحاد الأوروبي لخرق بنودها.

تم إنشاء اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) في 25 مايو 2018، كبديل لتوجيه حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي من عام 1995. حتى الآن، يسرد متتبع إنفاذ القانون العام لحماية البيانات (GDPR) أكثر من 1600 انتهاك فردي للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، على الرغم من أن البيانات على الأرجح غير مكتملة نظراً لعدم وجود جميع الغرامات علنية.