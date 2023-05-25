الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجراً في الولايات المتحدة لعام 2022

أن تصبح رئيساً تنفيذياً (CEO) ليس بالأمر السهل، خاصة عند قيادة شركة عملاقة، إذ يتم تكليف الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجراً بمسؤولية كبيرة لتوجيه شركاتهم نحو النجاح، وهو دور مليء بالتحديات يتطلب الكثير من المهارة والخبرة.

وبصفته الرئيس التنفيذي، يجب على المرء أن يشرف على العمليات اليومية مع التخطيط أيضاً لمستقبل الشركة على المدى الطويل، ولكن على الجانب الآخر، فقد تكون لحظة حاسمة في حياة الشخص كونه بات مؤهلاً لأن يصبح مليارديراً.

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كان الرئيس التنفيذي الأعلى أجراً في عام 2022 هو سوندار بيتشاي من "ألفابيت"، حيث حصل على أجر ومكافآت بقيمة 225 مليون دولار العام الماضي من الشركة الأم لـ "غوغل".

بينما حل الرئيس التنفيذي لشركة "Live Nation Entertainment"، مايكل رابينو، في المركز الثاني لأعلى الرؤساء التنفيذيين أجراً في الولايات المتحدة العام الماضي، على الرغم من ابتعاده بفارق كبير عن "بيتشاي"، حيث حصل على 139 مليون دولار العام الماضي، وفقاً لما ذكرته مجلة "CEO World" الأميركية، واطلعت عليه "العربية.نت".

وليس شرطاً أن يتناسب أجر الرئيس التنفيذي مع قيمة شركته، إذ تقاضي رئيس "أبل" – الشركة الأعلى قيمة في العالم – راتباً ومكافآت بقيمة 99 مليون دولار العام الماضي، محتلاً المرتبة الثالثة، بينما حصل بيتر زافينو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "AIG"، على 75 مليون دولار، والتي تعد أكبر شركة تأمين في العالم.

من جانبه، قال البروفيسور الدكتور أماريندرا بوشان ديراج، خبير الاقتصاد الكلي، ومحلل استراتيجية الاستثمار، والرئيس التنفيذي في مجلة "CEOWORLD"، في كثير من الحالات، يعكس هذا التعويض بدقة تفانيهم وعملهم الجاد.

في المركز الخامس، حصل هوك إي تان، الرئيس التنفيذي لشركة Broadcom (AVGO)، على 60 مليون دولار، بينما كانت أعلى رئيسة تنفيذية أجراً العام الماضي، من شركة "أكسنتشر"، جولي سويت والتي وصل أجرها 33 مليون دولار.

ولم تتضمن القائمة التي ضمت، أكثر من 300 شركة - وارن بافيت، الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" والملياردير صاحب المركز الخامس بين المليارديرات بثروة تقدر بـ 112 مليار دولار، كما أنه أقدم رئيس تنفيذي لشركة في التاريخ.

الرؤساء التنفيذيون الأعلى أجراً في الولايات المتحدة في عام 2022: