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مسؤول للعربية: السعودية تستهدف رفع الصادرات للعراق إلى 10 مليارات دولار

انعقاد اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي في جدة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الجانب السعودي في مجلس الأعمال السعودي العراقي المهندس محمد الخريف في مقابلة مع "العربية"، على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي في جدة، إن الاجتماع يستهدف تعزيز العلاقات بين السعودية والعراق.

وأضاف أن الملتقى هو لقاء بين المصدرين من كلا البلدين لتعزيز النمو التجاري ومواجهة العديد من التحديات التي يواجهها الطرفان، مثل وصول الشحنات السعودية إلى العراق مباشرة.

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وأشار الخريف إلى أن من الأمور التي تعرض في الاجتماع هي إيجاد مناطق اقتصادية وصناعية في العراق، حيث إن هناك شحا في المناطق الصناعية المتوافرة بها الخدمات الكاملة.

وقال الخريف إن السعودية تستهدف رفع الصادرات إلى العراق إلى 10 مليارات دولار خلال الخمس سنوات القادمة، حيث إن التبادل التجاري بين الدولتين حاليا عند 1.5 مليار دولار، مؤكدا أن السعودية تطمح لأن تصبح من أكبر الشركاء التجاريين للعراق.

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