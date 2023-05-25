خاص
وزير النفط العراقي للعربية: اتفاق على مشاركة "أرامكو" بتطوير أحد حقول الغاز
أكد أن تطوير الحقل يستهدف إنتاج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز
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قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إنه تم الاتفاق على دخول شركة "أرامكو" السعودية في تطوير أحد حقول الغاز في العراق، لإنتاج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز.
وأشار عبد الغني، في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، إلى أنه يتم العمل على استثمار وتطوير عدد من الحقول في المناطق الشرقية والغربية والتي تتضمن كميات كبيرة من الغاز.
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وأضاف وزير النفط العراقي، أننا نأمل في مشاركة الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد الطاقة.
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