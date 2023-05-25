اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

وزير النفط العراقي للعربية: اتفاق على مشاركة "أرامكو" بتطوير أحد حقول الغاز

أكد أن تطوير الحقل يستهدف إنتاج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، إنه تم الاتفاق على دخول شركة "أرامكو" السعودية في تطوير أحد حقول الغاز في العراق، لإنتاج أكثر من 400 مليون متر مكعب من الغاز.

وأشار عبد الغني، في لقاء مع قناتي "العربية" و"الحدث" على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، إلى أنه يتم العمل على استثمار وتطوير عدد من الحقول في المناطق الشرقية والغربية والتي تتضمن كميات كبيرة من الغاز.

مادة اعلانية

وأضاف وزير النفط العراقي، أننا نأمل في مشاركة الشركات السعودية لتطوير هذه الحقول وإنتاج الغاز المطلوب لتوليد الطاقة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟ كيف رد مكتب هاري وميغان على المطاردة "شبه الكارثية" لهما في نيويورك؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط