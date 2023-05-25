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الفالح للعربية: صندوق التنمية السعودي سيضخ 1.5 مليار دولار في العراق

أكد إطلاق الشركة السعودية العراقية للاستثمار برأسمال 3 مليارات دولار

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عن إطلاق الشركة السعودية العراقية للاستثمار برأسمال 3 مليارات دولار .

وقال الفالح في تصريحات لفناتي "العربية" و"الحدث"، على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، إنه تم تخصيص 1.5 مليار دولار للصندوق السعودي للتنمية لدعم المشاريع التنموية وتمويل الصادرات والواردات بين البلدين.

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وأضاف أنه تم تخصيص مليار دولار لمشروعات إعادة الإعمار في العراق، فيما تم تخصيص 500 مليون دولار لدعم التبادل التجاري مع الجانب العراقي.

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