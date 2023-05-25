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خاص

وزير التجارة السعودي للعربية: فرص للتعاون مع العراق في مجال الكهرباء واللوجستيات

أكد القصبي أن حجم التجارة مع العراق في 2022 بلغ 1.5 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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قال وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، إن هناك فرصاً للتعاون بين العراق والمملكة خاصة في مجال الربط الكهربائي والخدمات اللوجستية والاستثمارات.

وأضاف القصبي في تصريحات للعربية، على هامش اجتماع مجلس التنسيق السعودي العراقي، أن حجم التجارة البينية بين السعودية والعراق بلغ 1.5 مليار دولار في العام الماضي.

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