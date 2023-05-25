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وزير التخطيط العراقي للعربية: إطلاق شراكة حقيقية في كافة المجالات مع السعودية

تميم: نتطلع للتعاون مع المملكة في قطاعات الزراعة والصناعة والبتروكيماويات والطاقة والمتجددة

دبي - العربية.نت
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قال وزير التخطيط العراقي، محمد تميم، إن اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، يمثل باكورة انطلاق شراكة حقيقية بين المملكة العربية السعودية والعراق في كافة المجالات.

وأضاف تميم، في لقاء مع "العربية" على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، أننا نشهد ثمار النوايا والشراكة الحقيقية بين البلدين للانطلاق في كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية كالزراعة والصناعة والبتروكيماويات والطاقة والطاقة والمتجددة.

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وأوضح أننا نأمل لهذا المجلس أن يؤسس لنموذج شراكة حقيقية تحتذي به دول المنطقة، لكي تتمكن من مواجعة التحديات.

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