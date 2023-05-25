وزير النقل السعودي للعربية: مضاعفة رحلات الطيران المباشرة للعراق في 2023

قال وزير النقل السعودي صالح الجاسر، إن هناك عملا مشتركا بين السعودية والعراق ضمن أعمال المجلس التنسيقي للبلدين، لتعزيز الربط الجوي.

وأضاف الجاسر، في لقاء مع "العربية" على هامش اجتماع المجلس التنسيقي السعودي العراقي، أنه تم توقيع اتفاقيات بهدف تعزيز الربط الجوي بين البلدين، وبدء تشغيل شركات الطيران السعودية رحلات جوية مباشرة إلى العراق.

مادة اعلانية

وأوضح أنه خلال ما تبقى من العام الجاري، سيتم مضاعفة رحلات الطيران بين البلدين، للمساهمة في تسهيل حركة المواطنين وزيادة فرص التبادل التجاري.

وأشار الوزير إلى أهمية منفذ جديدة عرعر لدعم وزيادة حركة التجارة بين السعودية والعراق، والتي سجلت نموا بنسبة 50% في العام الماضي.

وبين أنه من المقرر زيادة سعة المنفذ ليتسع إلى 70 ألف جاح ومعتمر، مضيفا :"خلال الأسابيع الماضية يمر يوميا نحو 6 آلاف معتمر".