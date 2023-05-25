"بوتين" يعترف.. "روسيا" تمر بأوقات عصيبة

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تمر "بأوقات عصيبة" مع استمرار غزوها لأوكرانيا، لكنه قال إن الفخر القومي آخذ في الازدياد.

وأضاف بوتين: "نعم، تمر روسيا بأوقات عصيبة الآن"، وفقا لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء الحكومية تاس، "لم تكن الأمور سهلة على الإطلاق، لكننا ما زلنا نشهد اليوم لحظة فخر مشترك، مع شحذ كبريائنا الوطني".

مادة اعلانية

وقال بوتين إن روسيا "تسعى جاهدة مهما كان الثمن لتقوية أسس عزيمتنا، وخلق الظروف في الاقتصاد والتصنيع والتعليم لشبابنا من أجل ضمان المستقبل غير المشروط لبلدنا".

وأكد أن روسيا أصبحت أكثر اكتفاءً ذاتياً في السنوات الأخيرة، رغم أنه لم يشر إلى العقوبات الدولية كسبب في ذلك.

وأضاف "بدون الاكتفاء الذاتي، لا يمكن أن تكون هناك سيادة، ويتم تحقيق الاكتفاء الذاتي في جميع المجالات: في الفن والعلوم والصناعة، وبالطبع في الجيش".

لا حديث عن السلام

في سياق آخر، قال الكرملين يوم الأربعاء إنه من السابق لأوانه الحديث عن تسوية سلمية، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن الشروط المسبقة لإنهاء الصراع لم تكن موجودة بعد.

وردا على سؤال للصحافيين عن مقترحات السلام الأقرب لموقف روسيا، قال بيسكوف: "من السابق لأوانه الحديث عن هذا طالما أنه لا توجد شروط مسبقة لتسوية سلمية".

على الجانب الآخر، قالت وزارة الدفاع الروسية إن سفينة حربية روسية متمركزة في البحر الأسود تعرضت لهجوم في الصباح الباكر من قبل عدة زوارق سريعة غير مأهولة أوكرانية.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أن السفينة الحربية "Ivan Hurs" كانت تحمي خطوط أنابيب الغاز "ترك ستريم"، و"بلوستريم"، ولا تزال تواصل أداء مهامها"، وفق ما أوردته وكالة رويترز.

تمديد مبادرة الحبوب مع إيقاف التنفيذ

وبينما وافقت روسيا الأسبوع الماضي على تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود، مما يسمح لأوكرانيا بتصدير الحبوب بأمان في البحر الأسود، فإن الخمسة أيام الماضية لم تشهد إبحار أي سفن بموجب الاتفاق، وفقاً لأحدث الأرقام التي قدمتها المنظمة المدعومة من الأمم المتحدة التي تتعقب نشاط التصدير.

وتم تمديد صفقة الحبوب في البحر الأسود، التي أعادت فتح ثلاثة موانئ أوكرانية وأقامت ممراً بحرياً إنسانياً للصادرات الزراعية، الأسبوع الماضي.

حملت آخر سفينة أبحرت بموجب الاتفاقية 6800 طن متري من القمح وغادرت ميناء تشورنومورسك الأوكراني متوجهة إلى إيطاليا في 19 مايو.

أصوات طبول الحرب تتعالى

خارج أرض المعركة، سيستضيف وزير الدفاع لويد أوستن ورئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأميركي الجنرال مارك ميلي اجتماعا افتراضيا لمجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، اليوم الخميس.

وسيكون الاجتماع الثاني عشر منذ تشكيل مجموعة الاتصال الدفاعية الأوكرانية، وهي تحالف يضم نحو 50 دولة تدعم الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا، في أبريل الماضي.

بينما نقلت وسائل الإعلام الحكومية الصينية، عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله يوم الأربعاء إنه يتعين على الصين وروسيا زيادة تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتوسيع التعاون في مجال الطاقة.

وقال شي في اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين، إن الصين مستعدة لمواصلة دعم القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية التي تشاركها مع روسيا.

داخل الكرملين

وفي روسيا، تلقي القيادة السياسية باللوم على الغرب في خلق حالة من عدم الاستقرار وتصاعد التوترات.

وألقى كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكبير الدبلوماسيين في موسكو سيرجي لافروف باللوم على الغرب في خلق حالة من انعدام الأمن وعدم الاستقرار على مستوى العالم.

وفي حديثه في اجتماع رفيع المستوى في روسيا حول القضايا الأمنية، قال بوتين إن عدم الاستقرار المتزايد يعود إلى محاولة دول وجمعيات فردية "الحفاظ على هيمنتها والاحتفاظ بها وفرض قواعدها الخاصة والتجاهل التام لسيادة الدول الأخرى ومصالحها الوطنية وتقاليدها.

وقال: "كل هذا مصحوب بتكثيف للإمكانيات العسكرية، وتدخل غير رسمي في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، فضلاً عن محاولات انتزاع مزايا أحادية الجانب من أزمات الطاقة والغذاء التي أثارها عدد من الدول الغربية".

فيما قال وزير خارجية روسيا، سيرجي لافروف في نفس الحدث، إن الغرب أراد إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا وزعم أن أسلحة الناتو لأوكرانيا تنتشر خارج حدود البلاد.

هل يخسر الغرب في محاولته خفض الطلب على النفط الروسي؟

انتعشت عائدات النفط الروسية في مارس وأبريل لتصل إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر من العام الماضي، وفقاً لتقرير جديد، مما عزز قدرة الرئيس فلاديمير بوتين على تمويل هجوم الكرملين في أوكرانيا.

وجد التحليل الذي نشره الأربعاء مركز الأبحاث في الطاقة والهواء النظيف، وهو مؤسسة بحثية فنلندية مستقلة، أن عائدات روسيا من صادرات النفط قد تعافت من المستويات التي وصلت إليها في يناير وفبراير.

وتظهر النتائج أن موسكو تمكنت مؤخراً من استعادة أرباح صادرات الوقود الأحفوري بنجاح على الرغم من فرض حظر استيراد في أواخر العام الماضي من الاتحاد الأوروبي وسقف أوسع لأسعار النفط لمجموعة السبع.

يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع من قول قادة مجموعة السبع في ختام القمة في هيروشيما باليابان، إن وضع حد أقصى لأسعار النفط والمنتجات البترولية الروسية كان ناجحاً، وانخفضت الإيرادات الروسية، وكان انخفاض أسعار النفط والغاز يفيد البلدان في جميع أنحاء العالم.