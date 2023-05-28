"SRC" للعربية: تباطؤ الرهن العقاري في السعودية مؤقت

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC" فابريس سوسيني، إنه رغم تأثر الرهن العقاري في السعودية بالعوامل الخارجية كرفع الفائدة وحالة عدم اليقين في الأسواق، إلا أن السوق العقارية في المملكة تتميز بالديناميكية، لا سيما مع وجود شريحة كبيرة من الشباب الذين لديهم قدرة شرائية تدعم التعافي.

وأضاف سوسيني في مقابلة مع "العربية": "لقد شهدنا تباطؤا طفيفا في السوق السعودية من حيث حركة الرهن العقاري خلال الربع الأول من 2023 وأيضا عام 2022 الذي سجل تراجعا بنسبة 25%على أساس سنوي".

مادة اعلانية

وأفاد سوسيني، بأن هذا التراجع يعود إلى زيادة معدلات الفائدة، وحالة عدم اليقين التي تواجهها البنوك فيما يتعلق بالوصول إلى السيولة وإعادة التمويل في ظل مستوى أسعار الفائدة الحالية، لذلك هناك الكثير من العناصر التي يصعب تقييمها في السوق بالوقت الحالي.

وتابع: "رغم ذلك أعتقد أن هذا التباطؤ مؤقت.. فسوق الرهن العقارية تعتمد على عنصرين رئيسيين ديناميكية التركيبة السكانية، وجيل الشباب الذي تنعم به المملكة، وهو أمر مهم للغاية".

وذكر سوسيني أن "ثلثي السكان في السعودية تقل أعمارهم عن 35 عامًا، وكثيرون منهم يرغبون في الحصول على منازل".

وقال: "إن بيئة الاقتصاد الكلي أيضا مواتية للغاية. ويعود الفضل بذلك إلى الحكومة والقيادة. والاقتصاد يعمل بشكل جيد للغاية. لذلك لديك الكثير من الأشخاص الذين لديهم القوة الشرائية لمحاولة الدخول للسوق العقارية.. والتعافي يمكن أن يكون بطيئًا لبضعة أشهر، لكننا على ثقة تامة أنه آت وستكون السوق ديناميكية مرة أخرى قريبًا جدًا".