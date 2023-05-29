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اقتصاد السعودية

الراجحي: إعفاء المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية من متطلبات السعودة

أكد أن تصميم تلك الحوافز بعد التأكد من تنافسيتها ومرنتها في نظر المستثمرين العالميين

دبي - العربية.نت
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أعلن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي، أحمد الراجحي، أن أحد الحوافز التي تقدمها المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، هي الإعفاء من متطلبات السعودة.

وقال الراجحي، خلال جلسة ضمن منتدى الاستثمار في المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية، إن طبيعة المناطق الاقتصادية الخاصة التي تم الإعلان عنها اليوم، الهدف منها هو جذب الشركات العالمية في بعض الصناعات بمراحلها الأولى، وتريد الانتقال إلى المملكة.

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وأضاف أنه لهذا السبب قمنا بتصميم الحوافز من خلال حزم مخصصة، وذلك بعد دراسة متأنية للغاية للمعايير العالمية والإقليمية للتأكد من أن هذه الحوافز تنافسية ومرنة في نظر المستثمرين العالميين.

وتابع :"أود أن أعلن اليوم أن إحدى هذه الحوافز التي تعتبر مهمة للغاية وربما للمستثمرين، هي الإعفاء من متطلبات السعودة، ولذلك لن تخضع المناطق الاقتصادية الخاصة لقواعد السعودة مقارنة بالاقتصاد الأساسي".

وأضاف أنه مع ذلك، سيحصلون على الحوافز من صندوق تنمية الموارد البشرية إذا اختاروا توظيف سعوديين وستتاح لهم الفرصة للاستفادة من الاقتصاد الأساسي إذا قرروا ذلك أيضًا.

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