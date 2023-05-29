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A smartphone with a displayed NVIDIA logo is placed on a computer motherboard in this illustration. (Reuters)
شعار شركة Nvidia
ذكاء اصطناعي

"Nvidia": الذكاء الاصطناعي يفتح الباب أمام الجميع لأن يصبحوا مبرمجين

رئيس الشركة قال إنه يدفع عجلة الثورة في مجال الحوسبة

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لشركة "Nvidia"، جنسن هوانغ، إن الذكاء الاصطناعي يمكن الجميع الآن أن يصبحوا مبرمجين لأن كل ما يحتاجون إليه هو التحدث إلى الكمبيوتر، مشيدًا بنهاية "الفجوة الرقمية".

أصبحت "Nvidia" شركة أشباه الموصلات الأكثر قيمة في العالم كمورد رئيسي للرقائق وأنظمة الحوسبة للذكاء الاصطناعي.

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وتوقعت الشركة، الأسبوع الماضي، أن تزيد إيرادات الربع الثاني بأكثر من 50% عن تقديرات "وول ستريت". وقالت إنها تعزز العرض لتلبية الطلب المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي، والتي تستخدم لتشغيل "ChatGPT" والعديد من الخدمات المماثلة.

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في حديثه في منتدى "Computex" في تايبيه، قال هوانغ: "إن الذكاء الاصطناعي يقود ثورة في مجال الحوسبة".

وأضاف: "ليس هناك شك في أننا في عصر حوسبة جديد. في كل عصر حوسبة، يمكنك القيام بأشياء مختلفة لم تكن ممكنة من قبل، والذكاء الاصطناعي مؤهل بالتأكيد".

"حاجز البرمجة ما بين الناس منخفض بشكل لا يصدق. لقد أغلقنا الفجوة الرقمية. يمكن للجميع القيام بالبرمجة الآن، عليك فقط التحدث مع الكمبيوتر".

وتحدث هوانغ عما يمكن أن يفعله الذكاء الاصطناعي، كما كشف النقاب عن العديد من التطبيقات الجديدة، بما في ذلك شراكة مع أكبر مجموعة إعلانية في العالم "WPP" للمحتوى التكويني المدعوم بالذكاء الاصطناعي للإعلان الرقمي.

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