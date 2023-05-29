كيف تستثمر في الذكاء الاصطناعي؟.. هذه نصائح وتحذيرات الخبراء!

دخل الذكاء الاصطناعي عالم الاستثمار بقوة منذ أوائل 2023، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى ظهور منصة ChatGPT، مما أثار موجة من عمليات الشراء في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وبالرغم من موجة الاندفاع الحالية إلا أن بعض المحللين حذروا من مخاطر الاستثمار في الذكاء الاصطناعي.

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يقول كبير مسؤولي الاستثمار في مجموعة ألبيون المالية، جيسون وير، إن الذكاء الاصطناعي "هنا ليبقى".

"ربما تلقى الكثير من الاهتمام المفاجئ هذه الأيام، ويرجع ذلك أساسًا إلى "ChatGPT". لكن الواقع هو أن الذكاء الاصطناعي موجود معنا لسنوات عديدة، خاصة في الخلفية من خلال ما يُعرف بالذكاء الاصطناعي "الضيق"". واستشهد وير بخرائط "غوغل" و"سيري" وغيرها من التقنيات.

وتوقع استمرار الدعم للذكاء الاصطناعي، وسط عمليات "جني الأموال" على المدى الطويل.

وأضاف وير أن التطورات في الذكاء الاصطناعي، وعلى وجه الخصوص التعلم الآلي والتعلم العميق والتعلم الطبيعي، سوف تتسارع.

"أتوقع أن بعض الشركات الكبيرة والعالية الجودة قد تتحسن بسبب الابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي".

التقييمات "المفرطة"

يقول كبير محللي الاستثمار في شركة "Peapack Private Wealth Management" ديفيد ديتز، إنه يتعين على المستثمرين أن يكونوا "حذرين للغاية" حيث أصبحت تقييمات الشركات "مفرطة".

"أكثر من نصف مكاسب السوق هذا العام ترجع إلى أسهم الذكاء الاصطناعي. بالأرقام كانت 45% أي 1.4 تريليون دولار من إجمالي القيمة السوقية الجديدة. أحد الأمثلة على ذلك هي "ميتا"، حيث قفزت أسهم الشركة بأكثر من 100% هذا العام جزئيًا نتيجة لتغيير الشركة تركيزها من "الميتافيرس" إلى الذكاء الاصطناعي".

وأضاف: "تمتلك الكثير من الشركات خطط حقيقية في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنها تروج انكشافها للذكاء الاصطناعي لتحسين أسعار أسهمها وسمعتها".

وأشار إلى أن "كل شركة الآن تحاول أن تدخل في الذكاء الاصطناعي، ويمكن للمنافسة أن تبقي أسعار الخدمات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي منخفضة".

قضايا التنظيم والخصوصية

دايتز قال إن الذكاء الاصطناعي لديه مشكلات تتعلق بالخصوصية والتنظيم يجب معالجتها، مشيرًا إلى مثال "تكرار الصوت". "لذلك عندما تضع اللوائح الحكومية على رأس المنافسة، قد يتم تقليص كل الأرباح الزائدة".

في المقابل قال وير إن التغيير أمر لا مفر منه.

"إما أن تتطور مع هذا التغيير أو تموت. وأعتقد أنه على الشركات أن تتطور باستخدام الذكاء الاصطناعي واستخدام التقنيات في أعمالها لتحسين إنتاجيتها وكفاءتها وللمساعدة في تنمية أعمالها. هذا هو المكان الذي نريد أن نكون فيه، مع بعض الشركات الأساسية التي تتميز بالجودة".

وأوضح أن "التنظيم ليس جديدًا على أي حال، مشيرًا إلى أن شركات التكنولوجيا كانت تحت "تحكم التنظيم لفترة طويلة". نريد أن نستثمر في المجال الذي سيساهم في اقتصاديات هذه الشركات، وأنا أراهن على الذكاء الاصطناعي، وليس الرهان على التنظيم الحكومي باعتباره نوعًا من المساهم الصافي في الأرباح بمرور الوقت".

كيف تستثمر؟

يتفق دايتز ووير على شيء واحد وهو تجنب الاستثمار في الشركات التي فقط تركز على الذكاء الاصطناعي.

يشك دايتز في الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، ولكن لديه نصيحة لأولئك الذين ما زالوا متحمسين: "فيما يتعلق بالاندفاع نحو الذهب، كان غالبًا ما يكسب الناس الأموال من الاستثمار في الشركات التي قدمت خدمات متنوعة. استثمروا في تلك الشركات التي توفر الأدوات لقطاع تكنولوجي أكثر توسعًا".

"بالنسبة لشركات التكنولوجيا الكبيرة هذه، سيكون الذكاء الاصطناعي جزءًا صغيرًا من إجمالي الإيرادات والأرباح، لذا فهو أكثر أمانًا، على الرغم من أن العوائد ستكون أقل".

في المقابل قال وير: "لا تستثمروا في الشركات التي تركز فقط على الذكاء الاصطناعي، والتي ليس لها أرباح، والآن تكاليف رأس مال مرتفعة. هذه تكهنات وليس استثمار".