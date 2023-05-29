"مجموعة أداني" تعيد الهند إلى قائمة أكبر 5 أسواق مالية في العالم

ساعد الانتعاش الكبير الذي شهدته أسهم "مجموعة أداني" في الأسبوع الماضي، الهند على استعادة مكانتها بين أكبر 5 أسواق للأوراق المالية في العالم.

يأتي ذلك، بعدما خسرت الهند مقعدها أمام فرنسا بعد تقرير البائع على المكشوف "هيندنبورغ للأبحاث" الأميركية في يناير، واتهمت مجموعة "أداني" التي لديها أعمال متنوعة في قطاع الموانئ والطاقة بـ"التلاعب الوقح في الأسهم" و"الاحتيال المحاسبي"، حسب ما أفادت وكالة "بلومبرغ". وأدت المزاعم إلى عمليات بيع في أسهم "أداني"، ما أدى إلى انخفاض حاد في المؤشرات، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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ومع ذلك، اعتباراً من 26 مايو، بلغت القيمة السوقية للأسهم 3.3 تريليون دولار في الهند، مدفوعة بتدفقات الأموال الأجنبية إلى الأسهم الهندية - والانتعاش الحاد في أسهم أداني.

اشترى المستثمرون الأجانب أسهما بقيمة 4.5 مليار دولار في مايو حتى الآن، بزيادة تزيد قليلاً عن الضعفين عن الشهر الماضي، وفقاً لشركة الإيداع الوطني للأوراق المالية في الهند. وأضافت الكيانات المدرجة في شركة "أداني" حوالي 15 مليار دولار إلى قيمتها السوقية الأسبوع الماضي، لتعويض بعض خسائر ما بعد "هيندنبورغ".

فيما خرجت فرنسا من قائمة الخمسة الأوائل مرة أخرى بعد أن خسرت مؤشرات الأسهم في البلاد أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية الأسبوع الماضي. كان السبب في ذلك هو بيع أسهم شركات السلع الفاخرة مثل "LVMH"، "Vivendi"، بسبب مخاوف من حدوث تباطؤ في الصين والولايات المتحدة.

يختار المستثمرون الهند على الصين

تبدو الهند كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم مغرية.

من ناحية أخرى، يبدو أن الصين المنافسة قد احتلت المقعد الخلفي بسبب الاقتصاد المتعثر. ويرى الاقتصاديون أن سياسات بكين الانعزالية الخاصة بجائحة كوفيد، والاضطراب في صناعة العقارات فيها، والحملة القاسية ضد الاحتكار ضد شركات التكنولوجيا القيمة في البلاد، أدت إلى سحق المشاعر تجاه الأصول الصينية.

من جانبه، يرى مؤسس شركة "موبيوس كابيتال بارتنرز" وخبير السوق، مارك موبيوس، الهند كبديل قابل للتطبيق. "لديك مليار شخص (هندي)، يمكنهم فعل الشيء نفسه الذي يفعله الصينيون. يمكنهم القيام بنفس النوع من التصنيع وما إلى ذلك.

فيما زاد المحلل الاستراتيجي في مجموعة "جيفريز المالية"، كريستوفر وود، الأسبوع الماضي من وزن الأسهم الهندية في محفظته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.