"ECZA" السعودية للعربية: نستهدف زيادة الاستثمارات لـ116 مليار ريال

قال الأمين العام لهيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية "ECZA"، نبيل خوجة، إن الهدف الرئيسي من إيجاد المناطق الاقتصادية الخاصة في السعودية هو العمل على تشجيع الصناعات في قطاعات مختلفة.

وأوضح خوجة في مقابلة مع "العربية"، أن المناطق الاقتصادية الخاصة هي مناطق معزولة عن الاقتصاد الأساسي، ولها هدف معين من إيجادها.

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وأضاف أن هذه المناطق توفر البيئة الاستثمارية المناسبة للمستثمرين سواء إقرار تشريعات أو تقديم حوافز للمستثمرين حتى يؤسسوا مصانع ومقرات لهم داخل هذه المناطق، وحينها تنشط عمليات التصدير.

وقال خوجة، إنه تم الإعلان اليوم عن تراخيص 4 مناطق صناعية خاصة تحتضن استثمارات أساسية بقيمة 19.6 مليار ريال، كما تم الإعلان عن استثمارات إضافية لهذه المناطق.

وذكر أنه خلال فترة قصيرة من إطلاق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للمناطق الاقتصادية الخاصة، تم جذب استثمارات إضافية بقيمة 27 مليار ريال.

وتابع: "نستهدف أن تصل استثمارات المناطق الخاصة إلى 116 مليار ريال قريباً".