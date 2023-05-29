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خاص

"هيئة الجبيل وينبع" للعربية: منطقة "رأس الخير" ستجذب استثمارات بـ 100 مليار ريال

ضمنها 12 مليار ريال استثمارات أجنبية مباشرة

دبي - العربية.نت
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قال رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع خالد السالم، إن المنطقة الاقتصادية الخاصة برأس الخير تركز على بناء السفن ومنصات الحفر البحرية لآبار النفط وصيانتها.

وتوقع السالم في مقابلة مع العربية، أن توفر المنطقة نحو 90 ألف وظيفة جديدة، فيما تجذب استثمارات محلية وأجنبية بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار ريال، ضمنها استثمار أجنبي مباشر بنحو 12 مليار ريال.

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وأوضح أن "مدينة رأس الخير" هي مدينة قائمة وبها مصانع تعمل بالفعل وأخرى تحت الإنشاء.

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وأشار إلى أن اليوم شهد الإعلان عن إطلاق مدينة خاصة داخل منطقة رأس الخير على مساحة 20 كيلومترا مربعا.

وأضاف أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة "باو ستيل" بالشراكة مع "أرامكو" لإنتاج صفائح الحديد التي تدخل في صناعة السفن.

وأكد أن الشركات التي تم إبرام الاتفاقيات معها تمثل نصف المنطقة الاقتصادية الخاصة حتى الآن.

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