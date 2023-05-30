أزمة الدولار في مصر تدفع مبيعات السيارات لأدنى مستوى خلال 5 سنوات

كشفت بيانات حديثة، انخفاض مبيعات السيارات في السوق المصرية بنسبة 69% على أساس سنوي خلال شهر أبريل الماضي، وذلك بالتزامن مع استمرار التأثير السلبي لنقص العملة الأجنبية على الواردات.

ووفق البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات المصري "أميك"، فقد باع الموزعون أقل من 5100 مركبة خلال أبريل، مقارنة بنحو 16.6 ألف مركبة خلال الشهر ذاته من العام الماضي. ويعتبر معدل المبيعات خلال شهر إبريل الماضي هو الأدنى منذ بداية عام 2018 على الأقل.

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وانخفضت مبيعات سيارات الركوب بنسبة 70% على أساس سنوي إلى نحو 3800 سيارة فقط، كما تراجعت مبيعات الحافلات بنسبة 59%، ومبيعات الشاحنات بنسبة 69%. كما تراجعت مبيعات أبريل بنسبة 23% مقارنة بشهر مارس الماضي، حيث سجلت مبيعات سيارات الركوب انخفاضا بنسبة 17%، ومبيعات الحافلات بنسبة 31%، وتراجعت مبيعات الشاحنات بنسبة 39%.

ومنذ ظهور أزمة شح الدولار في السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الماضي، تواجه سوق السيارات في مصر أزمة عنيفة، حيث يجد المستوردون صعوبة كبيرة في توفير الدولار اللازم لإتمام عمليات الاستيراد.

وعلى خلفية فشل المستوردين في الحصول على العملات الصعبة، ظهرت مشاكل عديدة بين حاجزي السيارات والوكلاء والموردين، ولجأ عدد كبير من العملاء إلى جهاز حماية المستهلك مع إقامة دعاوى قضائية بسبب مطالبتهم بمبالغ إضافية رغم إتمام عملية الحجز وسداد كامل ثمن السيارة.

كما تسببت الأزمة في ارتفاعات قياسية بأسعار السيارات المستعملة في ظل عدم وجود وفرة في السيارات الجديدة تغطي الأعداد المطلوبة.

وخلال العام الماضي، انخفض إجمالي مبيعات السيارات بأكثر من الثلث بسبب قيود الاستيراد التي جعلت من المستحيل على الموزعين استيراد سيارات تامة الصنع ومستلزمات تجميع السيارات وقطع الغيار، وأجبرت عددا من شركات تصنيع السيارات العالمية على وقف مبيعاتها لمصر.

في الوقت نفسه، كشفت البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، أن عدد المركبات الكهربائية التي تم التأمين عليها وتم ترخيصها منذ أول يوليو 2021 وحتى 30 أبريل 2023 بلغ نحو 2337 مركبة متنوعة.

واحتلت ماركة "فولكس فاغن" المرتبة الأولى في السيارات الملاكي، وكانت المرتبة الأولى من نصيب ماركة "أي دي 4" والتي بلغت 182 سيارة، وماركة "واي دي 4 إكس" بـ 145سيارة، ثم ماركة "غولف" 128سيارة، وماركة "اي دي 4 كروس" بـ 126 سيارة .

وجاءت ماركة "بي ام دبليو اي- 3" بعدد 50 سيارة، وماركة "اكس اي" بواقع 6 سيارات. وظهرت لأول مرة ماركة "اكس 3" عدد 4 سيارات، وماركة "جاجوار- I-PACE " بواقع 6 سيارات.

تلتها ماركة "جاجوار F-PACE " بواقع 4 سيارات، وماركة "فورد موستنج" بواقع4 سيارات، وماركة "كيا سول" بواقع 19سيارة، وماركة "تويوتا كورولا" بواقع 13 سيارة، وأخيراً ماركة "تسلا" بواقع 124 سيارة.