أنباء عن عرض بـ200 مليون دولار لانتقال "بنزيمة" لنادي في السعودية

أفادت صحيفة "ESPN"، المتخصصة في مجال الرياضة، أن مهاجم "ريال مدريد" كريم بنزيما يدرس عرضا من نادي "الاتحاد" السعودي تزيد قيمته السنوية عن 200 مليون دولار لمدة عامين.

ووقع بنزيما، الموسم الماضي، عقدا مدته عام واحد للبقاء مع النادي الإسباني لكنه لم يتلق بعد أي إشعار من ناديه الحالي بشأن وضعه للموسم المقبل.

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وذكرت تقارير إعلامية أخرى الخبر نفسه، حيث أوضحت صحيفة "The Athletic" أن "ريال مدريد" على علم بالعرض. كما أشارت إلى قول مصدر بالنادي للصحيفة إن بنزيمة اتخذ قراره بالفعل، خاصة بعد رفع النادي قيمة العقد، دون التعليق أكثر على ما إذا كان قد قبله أو رفضه.

وكانت أشارت تقارير إسبانية سابقة، إلى أن نادي "الشباب" أيضا يتفاوض مع مهاجم "ريال مدريد"، منذ شهر مارس/آذار الماضي لكنه الآن خارج سباق ضم اللاعب.

انضم بنزيما إلى "ريال مدريد" في 2009 قادما من "أولمبيك ليون"، وسجل منذ ذلك الحين 353 هدفا، وقدم 165 تمريرة حاسمة في 647 مباراة.

في موسم 2022 و2023، سجل 30 هدفًا و6 تمريرات حاسمة في 42 مباراة عبر مختلف المسابقات.

بحال قبل العرض، سيتبع الفرنسي خطى كريستيانو رونالدو باعتباره ثاني اسم كبير في عالم كرة القدم ينتقل إلى المملكة.

انتقل رونالدو إلى نادي "النصر" في يناير/كانون الثاني قادما من نادي "مانشستر يونايتد" بعقد تزيد قيمته عن 200 مليون دولار سنويًا.

وقالت صحيفة "Mirror"، بحسب تقارير إعلامية فرنسية، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قرر الانضمام إلى نادي "الهلال" السعودي.

وكانت أشارت تقارير عديدة سابقة إلى أن "الهلال" سيدفع لميسي 369 مليون جنيه إسترليني سنويًا، لكن من المتوقع أنهم رفعوا قيمة العرض لإقناع ميسي وعائلته بالانتقال إلى السعودية.