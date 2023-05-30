"إنفيديا" أول صانع رقائق بقيمة تريليون دولار وسط فورة "الذكاء الاصطناعي"

من المقرر أن تصبح شركة "إنفيديا" Nvidia Corp أول شركة لتصنيع الرقائق تحقق رسملة سوقية تبلغ تريليون دولار أميركي، حيث أكدت توقعات إيراداتها الضخمة إمكانات النمو الهائلة من الذكاء الاصطناعي.

قفز السهم بنسبة 4% في تداول ما قبل السوق إلى 404.9 دولار، مما يمنح الشركة تقييماً إرشادياً للسوق يبلغ 1 تريليون دولار للمرة الأولى. ومن المقرر أن تكون واحدة من 5 شركات أميركية لديها مثل هذا الرسملة، حيث تنضم إلى "أمازون"، و"أبل"، و"مايكروسوفت"، وقد حققت 9 شركات فقط على مستوى العالم هذا المستوى على الإطلاق.

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يذكر أن 6 شركات فقط في الوقت الحالي تتخطى قيمتها تريليون دولار، من بينها "أرامكو" السعودية في المركز الثالث بقيمة تتجاوز تريليوني دولار.

من جانبه، قال كبير محللي الأبحاث في "ROBO Global"، زينو ميرسر، إن السبب في أن "Nvidia" تشهد طلباً كبيراً وتتمتع بهذا النمو هو أنها توفر بالفعل التكنولوجيا اللازمة لخدمة هذه الموجة من الابتكار والاستخدام. "حالياً هي في المركز الأول".

هذا الإنجاز هو أحدث مثال على سحر "وول ستريت" المكتشف حديثاً لجميع الأشياء المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. زادت "Nvidia"، التي تصنع الرقائق اللازمة لمهام الحوسبة المعقدة للذكاء الاصطناعي، بأكثر من الضعف هذا العام، وهي زيادة أضافت أكثر من 600 مليار دولار من القيمة السوقية حتى نهاية الأسبوع الماضي.

وفي عرض تقديمي لمدة ساعتين في تايوان يوم الاثنين، كشف الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانغ، النقاب عن العديد من المنتجات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وتضمنت التشكيلة الواسعة تصميماً جديداً للروبوتات وإمكانيات الألعاب والخدمات الإعلانية ونظام الشبكات.

علاوة على ذلك، كشف هوانغ أيضاً عن منصة كمبيوتر عملاق تعمل بالذكاء الاصطناعي تسمى "DGX GH200" والتي ستساعد شركات التكنولوجيا على إنشاء خلفاء لـ "ChatGPT"، ومن المتوقع أن تكون "غوغل"، و"مايكروسوفت"، و"ميتا"، و"ألفابيت" من بين المستخدمين الأوائل.

بينما ارتفع السهم باستمرار هذا العام، بدعم من الاهتمام بالذكاء الاصطناعي، جاء المحفز الأخير بعد أن كشفت الشركة عن توقعات الإيرادات التي أذهلت "وول ستريت" بحجم الاتجاه الصعودي. قالت الشركة ومقرها سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا إنها تتوقع تحقيق مبيعات بنحو 11 مليار دولار خلال الربع الثاني من السنة المالية، مقارنة بـ 7.2 مليار دولار التي توقعها المحللون.