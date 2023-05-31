مصر تتقدم 46 نقطة في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي
وزيرة التخطيط تعلن افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان يليه مركز مدينة شرم الشيخ
قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة السعيد، يوم الثلاثاء، إن مصر تقدمت في مؤشر جاهزية الذكاء الاصطناعي الحكومي (AI) بمقدار 46 نقطة.
واستعرضت الوزيرة الملامح الأساسية لمبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023/24 في قطاعي الاتصالات والصناعة، وذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ.
وأشارت السعيد خلال اجتماع اللجنة إلى افتتاح مركز خدمات مصر بأسوان، يليه مركز مدينة شرم الشيخ، ووضع حجر الأساس لمركز شمال سيناء، فيما سيتم تدشين مركز مصر للخدمات الشهر المقبل في محافظة الإسكندرية، وفقاً لما ذكره موقع "See News"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وأوضحت أن مراكز الخدمات المصرية تعتبر مراكز نموذجية وميكانيكية لتقديم الخدمات الحكومية بمستوى عالٍ من الجودة.
وتابعت أن المشروع يهدف بشكل مباشر إلى التيسير على المواطن وتوفير الوقت والجهد من خلال الحصول على الخدمات من مكان واحد يجمع بين جميع الخدمات. كبديل للتنقل بين الوكالات المتعددة التي تقدم الخدمات في أماكن مختلفة.
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