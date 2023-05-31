"بالم هيلز" للعربية: ارتفاع تكلفة التمويل 150% وراء تراجع الأرباح الفصلية

قال الرئيس التنفيذي لشركة بالم هيلز للتعمير حازم بدران، إن نمو المبيعات في الربع الأول من العام 2023 جاء بفضل نمو أحجام الوحدات وزيادة الأسعار.

وأضاف بدران في مقابلة مع "العربية"، أن الأسعار زادت بنسبة 15% في المتوسط في الربع الأول من العام.

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وأفاد بأن القوائم الفصلية تظهر نموا في جميع البنود سواء المبيعات أو الأرباح التشغيلية التي سجلت زيادة بنسبة 24%، أما التراجع في صافي الأرباح فيعود إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال بدران إن تكلفة التمويل زادت 150% على الشركة، وكان ذلك السبب الرئيسي وراء انخفاض الأرباح.

وأشار إلى أن تراجع الجنيه المصري أدى لارتفاع تكلفة الإنشاء، إلا أن "بالم هيلز" تتبع عدة إجراءات للتحوط من الزيادة في الأسعار، مثل الاحتفاظ بوحدات قابلة للتسليم موجودة مبنية والتي وصلت قيمتها نحو 4 مليارات جنيه بنهاية الربع الرابع من 2022، بينما تنخفض إلى 3.4 مليار جنيه الآن.

وتابع: "كلما تحدث زيادة في الأسعار تعوض الربحية من الوحدات القابلة للتسليم عن الزيادة في ارتفاع التكاليف".

وذكر أن الشركة تحتفظ بنسبة معينة من كل مشروع، وهذا يساعد الشركة على التحوط مستقبلا.

وأضاف بدران أن الشركة زادت من الإنفاق على الإنشاءات منذ العام الماضي وحتى الربع الأول من 2023 لتجنب ارتفاع الأسعار، وفضلت الشركة أن تسبق في حجم إنشاءاتها.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة "بالم هيلز" للتعمير 14% إلى 253 مليون جنيه، مقارنة مع 295 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضي.

يأتي ذلك على الرغم من ارتفاع الإيرادات الفصلية بـ22% إلى 3.5 مليار جنيه، مقارنة مع 2.9 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وحققت الشركة إجمالي مبيعات خلال الفترة بقيمة 6.8 مليار جنيه مدعومة بنمو مبيعات مشروع "باديا" والتي حققت زيادة 54% على أساس سنوي لتصل إلى 2.9 مليار جنيه.

وقامت الشركة بإنفاق 1.2 مليار جنيه على أعمال التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها 23% على أساس سنوي.