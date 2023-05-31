"سيتي غروب" يحذر: ارتفاع أسهم التقنية معرض لخطر التعثر!

قال المحللون الاستراتيجيون في "سيتي غروب"، إن ارتفاع الأسهم التقنية بنسبة 31% هذا العام معرض لخطر التلاشي، حيث يشير الوضع إلى أن المستثمرين من المحتمل أن يبدأوا جني الأرباح.

وأشار المحللون بقيادة، كريس مونتاجو، إلى أن المراكز الطويلة في العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 عند أعلى مستوى لها في 3 سنوات، مع مستويات ربح مرتفعة.

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يشار إلى أن المراكز الطويلة في العقود الآجلة هي عمليات الشراء في المشتقات المالية والتي يراهن فيها المستثمرون على الارتفاع في المستقبل، وبات أصحاب هذه المشتقات حالياً في وضع مربح.

وكتب مونتاجو في مذكرة صدرت أمس الثلاثاء: "المخاطر منحازة إلى حد كبير لجني الأرباح، مما قد يخلق رياحاً معاكسة ضد الارتفاع المستمر"، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

عادت أسهم شركات التكنولوجيا إلى الارتفاع مرة أخرى في عام 2023 بعد ركود العام الماضي، مدعومة بالضجيج حول الذكاء الاصطناعي والرهانات على اقتراب مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة. كما أن المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية وتأثير الركود المحتمل دفعت المستثمرين نحو هذا القطاع، حيث يُنظر إليه على أنه أكثر حصانة من أسهم الدورة الاقتصادية.

هذا الشهر وحده، قفز مؤشر ناسداك 100 بنسبة 8.4%، متجهاً نحو أفضل مستوياته في مايو منذ عام 2005، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ. بينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة أقل من 1%.

وعلى عكس مونتاجو، يرى المحلل الاستراتيجي في "باركليز"، إيمانويل، كاو أن هناك مجالاً لتحقيق المزيد من المكاسب في أسهم التكنولوجيا، حيث يستسلم المستثمرون لمشاعر الخوف من تفويت الفرصة. واحتفظ بتوصية كبيرة بشأن القطاع، قائلاً إن التعرض الأوسع للأسهم "محايد في أحسن الأحوال على الرغم من الارتفاعات الأخيرة لأسهم التكنولوجيا.