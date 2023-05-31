اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

"Mobius Capital" للعربية: الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في هذا الموعد

أكد "موبيوس" أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية شارفت على الانتهاء

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أكد مؤسس شركة Mobius Capital Partners مارك موبيوس، في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية شارفت على الانتهاء.

وقال موبيوس، إن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة ابتداء من العام المقبل.

مادة اعلانية

أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، فيفضل موبيوس، أسواق تايوان بالدرجة الأولى تليها الهند.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخرج وحيد لإقليم كردستان بعد قرار بطلان البرلمان... ما هو؟ مخرج وحيد لإقليم كردستان بعد قرار بطلان البرلمان... ما هو؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط