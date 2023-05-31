خاص
"Mobius Capital" للعربية: الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في هذا الموعد
أكد "موبيوس" أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية شارفت على الانتهاء
وضع القراءة
100% حجم الخط
أكد مؤسس شركة Mobius Capital Partners مارك موبيوس، في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية شارفت على الانتهاء.
وقال موبيوس، إن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة ابتداء من العام المقبل.
مادة اعلانية
أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، فيفضل موبيوس، أسواق تايوان بالدرجة الأولى تليها الهند.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"السعودية لإعادة التمويل العقاري" تصدر صكوكاً بـ 3.5 مليار ريالضمن برنامج قيمته 20 مليار ريال أسواق المال
-
الذهب يتعافى وسط تفاؤل بشأن اتفاق سقف الدين في أميركامع تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة أسواق المال
-
"فيبكو" تعدل الكيان القانوني لوحدة تابعة إلى شركة مساهمة وترفع رأسمالهاتمويل الزيادة عبراستخدام جزء من أرصدة الحسابات الجارية بين الشركاء شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية