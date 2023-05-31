"Mobius Capital" للعربية: الفيدرالي الأميركي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في هذا الموعد

أكد مؤسس شركة Mobius Capital Partners مارك موبيوس، في مقابلة خاصة مع "العربية"، أن ارتفاعات أسعار الفائدة الأميركية شارفت على الانتهاء.

وقال موبيوس، إن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ بخفض أسعار الفائدة ابتداء من العام المقبل.

مادة اعلانية

أما فيما يتعلق بفرص الاستثمار في الأسواق الناشئة، فيفضل موبيوس، أسواق تايوان بالدرجة الأولى تليها الهند.