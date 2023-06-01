حفرة بعمق 10 كيلومترات.. الصين تتوغل تحت سطح الأرض!

بدأ العلماء الصينيون حفر حفرة بعمق 10 كيلومتر (32808 أقدام) في القشرة الأرضية، حيث يستكشف ثاني أكبر اقتصاد في العالم حدوداً جديدة فوق وتحت سطح الكوكب.

أفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية أن الحفر في ما من المقرر أن يكون أعمق بئر في تاريخ الصين بدأ في منطقة شينجيانغ الغنية بالنفط في البلاد يوم الثلاثاء. في وقت سابق من صباح ذلك اليوم، أرسلت الصين أول رائد فضاء مدني إلى الفضاء من صحراء جوبي.

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وسوف يخترق العمود الضيق في الأرض أكثر من 10 طبقات قارية، أو طبقات من الصخور، وفقاً للتقرير، ويصل إلى النظام الطباشيري في قشرة الأرض، والذي يتميز بالصخور التي يعود تاريخها إلى حوالي 145 مليون سنة.

وقال العالم في الأكاديمية الصينية للهندسة، سون جين شنغ: "يمكن مقارنة صعوبة بناء مشروع الحفر بشاحنة كبيرة تسير على كابلين فولاذيين رقيقين".

من جانبه، دعا الرئيس شي جين بينغ إلى تحقيق تقدم أكبر في استكشاف أعماق الأرض في خطاب ألقاه أمام بعض كبار العلماء في البلاد في عام 2021. ويمكن لمثل هذا العمل تحديد الموارد المعدنية والطاقة والمساعدة في تقييم مخاطر الكوارث البيئية، مثل الزلازل وثورات البراكين.

لا يزال أعمق حفرة من صنع الإنسان على الأرض هي حفرة "Kola Superdeep Borehole" الروسية، التي وصلت إلى عمق 12262 متراً (40230 قدماً) في عام 1989، بعد 20 عاماً من الحفر.