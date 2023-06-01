المليارديرات يطرقون أسوار الصين.. "برنارد أرنو" يلحق بالركب بعد خسارة لقبه

حفزت زيارة المليارديرات أسهم شركاتهم بعد سفرهم إلى الصين هذا الأسبوع، و"ابتسم الحظ" لـ "إيلون ماسك" مستعيداً لقبه كأغنى شخص في العالم من الملياردير الفرنسي "برنارد أرنو"، بينما قال الرئيس التنفيذي لـ "جي بي مورغان"، جيمي ديمون، إنه قد يترشح لمنصب حكومي لخدمة بلاده أثناء زيارته للصين.

وبعد أن خسر "أرنو"، الرئيس التنفيذي لشركة "LVMH" لقب الأغنى في العالم، مع التراجعات المريرة لأسهم شركته للسلع الفاخرة، كشفت مصادر لوكالة "بلومبرغ" أنه يخطط لطرق أسوار الصين، في زيارة هذا الشهر، بعد إعادة فتح البلاد من عمليات الإغلاق التي حدثت في حقبة الوباء والتي أعاقت مبيعات السلع الفاخرة في أحد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت".

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وقالت مصادر "بلومبرغ" إن زيارة الملياردير ستكون الأولى منذ ما قبل جائحة كوفيد، مضيفين أن الرحلة يمكن تأجيلها لظروف غير متوقعة.

وتتزامن الزيارة مع تزايد المخاوف بشأن التعافي الاقتصادي الصيني، الذي تباطأ الشهر الماضي، وتأتي في أعقاب تراجع أسهم بعض شركات السلع الفاخرة العالمية - من "لوي فيتون"، إلى هيرميس إنترناشيونال - بعد ارتفاع قوي في وقت سابق من هذا العام.

يوم الأربعاء، فقد أرنو مكانته باعتباره أغنى شخص في العالم لصالح الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا"، إيلون ماسك، بعد أن انخفضت الأسهم في إمبراطوريته الفاخرة "LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton" في باريس. على الرغم من أنه بدأ التخطيط لرحلة الصين قبل الانخفاضات الحادة الأسبوع الماضي.

وكانت بكين تفتح السجادة الحمراء لقادة الأعمال العالميين - بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة "جيه بي مورغان"، و"ماسك" - لتهدئة المخاوف من أن تصبح البلاد أكثر عداءً لرأس المال الأجنبي ولمواجهة الأجندة السياسية للدول الغربية التي تحث على التقليل من الاعتماد على الصين.

وتعزز العلامات التجارية جهودها لجذب الشباب الصينيين، حيث من المتوقع أن يجعل الجيل Z ذو الإنفاق الكبير من البر الرئيسي أكبر سوق للمنتجات الفاخرة في العالم بحلول عام 2025 - مما يؤدي إلى إزاحة الولايات المتحدة وأوروبا عن العرش. المتسوقون هم بالفعل من أكثر المتسوقين نفوذاً في العالم، حيث يمثلون ما يقرب من خُمس سوق السلع الفاخرة العالمي البالغ 325.4 مليار دولار، وفقاً لشركة برايس ووترهاوس كوبرز.

واستحوذت آسيا باستثناء اليابان على 30% من إيرادات "LVMH" البالغة 79.2 مليار يورو (84.8 مليار دولار) العام الماضي.

وسبق أن زار فرانسوا هنري بينولت، منافس أرنو، والرئيس التنفيذي لشركة "Kering SA" المالكة لعلامة "غوتشي" الصين في بداية هذا العام.

والتقى أرنو بوزير التجارة الصيني وانغ وينتاو في أبريل في باريس. كما التقى وانغ بقادة أعمال فرنسيين آخرين بمن فيهم أكسل دوماس الرئيس التنفيذي لشركة هيرميس، وفقاً لتغريدة لوزارة التجارة.