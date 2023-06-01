زوكربيرغ يكشف النقاب عن سماعات جديدة للواقع الافتراضي.. هذا سعرها

كشف الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرج، اليوم الخميس، عن سماعات جديدة للواقع الافتراضي، "Quest 3".

وقال زوكربيرغ في مقطع فيديو على منصة "إنستغرام"، إن سعر السماعة الجديدة 499 دولارًا حيث ستكون أول سماعة رأس ذات "واقع مختلط الألوان عالي الدقة".

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تعتبر "Quest 3" أصغر حجما بنسبة 40% من "Quest 2".

من المقرر أن يحتوي Quest 3 على ثلاث كاميرات من الأمام على الأقل والتي قد تعمل على تحسين بعض التجارب، حيث يمكن للمستخدم رؤية العالم الحقيقي من حوله أثناء ارتداء سماعة الرأس والتفاعل مع التطبيقات. أشار الفيديو إلى أنه قد حسّن من الإدراك "الطبيعي" لمن يرتديها، كما أشار إلى تحسينات في رسومات الألعاب.

وقالت "ميتا" في أحد الإصدارات: "تتيح (السماعة) مرور الألوان بتقنية عالية الدقة والتعلم الآلي المبتكر والفهم "المكاني" للتفاعل مع المحتوى الافتراضي والعالم الحقيقي في آن واحد، مما يخلق إمكانيات غير محدودة للاستكشاف".

وقال المنشور إن Quest 3 سيتضمن شرائح جديدة من Qualcomm. وقالت "ميتا" إنها ستقدم المزيد من التفاصيل في 27 سبتمبر/أيلول خلال مؤتمر "Connect".

تم الكشف عن سماعة Quest 2 في خريف عام 2020 بسعر يبدأ من 299 دولارًا.

من المتوقع أن تطرح شركة "آبل" نظارة الواقع الافتراضي المنافسة لـ"ميتا" الأسبوع المقبل كجزء من حدث WWDC لشهر يونيو/حزيران. من المقرر إن تعمل سماعة "آبل"، والتي قد تتضمن أيضًا تقنيات الواقع المعزز، مع مئات الآلاف من تطبيقات iPad وبتكلفة لا تقل عن 3000 دولار.

كشفت "ميتا" لأول مرة عن Quest 3 هذا العام عندما أعلنت عن أرباحها للربع الثالث من عام 2022 حيث قالت حينها إن تكلفة الشركة سترتفع جزئيًا بسبب "تكاليف أجهزة Reality Labs مدفوعة بإطلاق جيل جديد من سماعات الرأس Quest المخصصة للمستهلكين في وقت لاحق من العام المقبل".

تستمر "ميتا" في الإنفاق بشكل كبير في الميتافيرس، العالم الرقمي الذي لم يتم تطويره بعد والذي يتطلب الواقع الافتراضي وتقنيات الواقع المعزز للوصول إليها.

سجلت وحدة Reality Labs التابعة للشركة، والتي تعمل على تطوير تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز، خسارة تشغيلية قدرها 3.99 مليار دولار في الربع الأول من الشركة بينما حققت 339 مليون دولار من العائدات.

في يوليو/تموز 2022، رفعت "ميتا" سعر Quest 2 للمبتدئين من 299 دولارًا إلى 399 دولارًا، مشيرة إلى ارتفاع تكاليف تصنيع وشحن الجهاز. وقالت، اليوم الخميس، إنها ستخفض سعر هذه السماعة مرة أخرى إلى 299 دولارًا بدءًا من 4 يونيو/حزيران.

في أكتوبر الماضي، أطلقت "ميتا" نظارتها Quest Pro VR المخصصة للشركات بدلاً من المستهلكين. على الرغم من بيع Quest Pro في البداية مقابل 1499.99 دولارًا، إلا أن الشركة خفضت سعر السماعة إلى 999.99 دولارًا في مارس/آذار بينما خفضت أيضًا سعر إصدار سماعة Quest 2، مع سعة تخزين إضافية، من 499.99 دولارًا إلى 429.99 دولارًا.