اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
خاص

هل تنجح تقنيات احتجاز الكربون بتحقيق مستهدفات المناخ؟

أبوزهرة: هناك 35 محطة لاحتجاز الكربون تعمل حاليا حول العالم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا للمعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه محمد أبوزهرة، في مقابلة مع "مستقبل الطاقة"، إن هناك تزايدا وتوجها عالميا للاعتراف بأهمية تقنيات احتجاز الكربون تحقيق مستهدفات صافي صفر بحلول عام 2050.

وأضاف أبوزهرة، في مقابلة مع قناة "العربية"، أن ما يبرهن على ذلك عدد المشاريع التي تم إعلانها في العديد من الدول حول العالم.

مادة اعلانية

وأوضح أن الحكومات والقطاعات المختلفة بدأت في إدراك أهمية تكنولوجيا احتجاز الكربون فقامت بسن تشريعات لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في هذه التقنيات.

تراجع الإنتاج الصناعي الأميركي في مايو اقتصاد تراجع الإنتاج الصناعي الأميركي في مايو

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أعلن عن خطته الخضراء للوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول 2050، والتي تتضمن أحد أدواتها الرئيسية استخدام تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه، كما تم الإعلان عن العديد من المشاريع الأخرى في الولايات المتحدة والمنطقة العربية وآسيا وغيرها من الدول حول العالم.

وبين أن هناك توجها عالميا نحو تبني تقنيات احتجاز الكربون، وما زلنا بحاجة لمزيد من الجهد نحو تحفيز القطاع الخاص وتبادل الخبرات.

وكشف أنه يوجد نحو 35 محطة لاحتجاز الكربون تعمل حاليا حول العالم، مضيفا أن تنقية الغاز والصناعات الكيماوية الأكثر استخداما لتقنيات احتجاز الكربون.

وتابع :"نحن نشهد توسعا لتقنيات احتجاز الكربون بالهيدروجين الأزرق والكهرباء".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مخاوف أوروبية من تصاعد التوتر بين كوسوفو وصربيا مخاوف أوروبية من تصاعد التوتر بين كوسوفو وصربيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط