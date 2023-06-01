صدمة عنيفة قد تنتظر الجنيه المصري في أغسطس.. ماذا سيحدث؟

على الرغم من التحركات المكثفة للحكومة المصرية والبنك المركزي في إطار احتواء أزمة شح الدولار، فإن توقعات جديدة تحمل المزيد من السلبية الجديدة للجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي.

حيث يتوقع بنك "كريدي سويس" المزيد من الهبوط في قيمة الجنيه بسبب بطء وتيرة تنفيذ الإصلاحات. ورجح البنك الاستثماري في مذكرة بحثية حديثة، انخفاض سعر صرف الجنيه ليتراوح ما بين 45 إلى 50 جنيها بنهاية أغسطس.

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وأوضح أنه "كلما طال الوقت الذي تستغرقه الحكومة المصرية في الشروع في خطوات الإصلاح التي طال انتظارها، فإن شدة تسعير السوق لمخاطر تخفيض قيمة العملة سوف تتزايد"، حسب ما كتب فهد إقبال، المحلل الاستراتيجي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط لدى البنك السويسري.

وبعد التراجع الحاد على المدى القصير، يتوقع "كريدي سويس"، ارتداد سعر الصرف إلى مستوى يتراوح بين 33 و34 جنيها للدولار خلال الـ 12 شهرا المقبلة.

وفي إطار التحركات لاحتواء أزمة شح الدولار، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، أخباراً تفيد بقيام البنك المركزي المصري بتوجيه البنوك العاملة في السوق المصرية، بوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع في التعاملات الدولية سواء للسحب النقدي أو الشراء "أون لاين" بأي عملة أجنبية. حيث تم تداول منشورات تفيد بتوقف استخدام البطاقات مسبقة الدفع سواء للشراء أون لاين أو خارج مصر بأي عملة أجنبية غير الجنيه المصري، وتأكيد بعض البنوك على ذلك.

في سوق الصرف، تشهد السوق حالة من الهدوء والاستقرار، وفي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، سجل سعر صرف الدولار لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر، مستوى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، استقر سعر صرف الدولار لدى البنك التجاري الدولي مصر عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 30.83 جنيه للشراء، و30.93 جنيه للبيع.

على صعيد العملات الرئيسية، سجلت أسعار العملة الأوروبية الموحدة ارتفاعا ما بين 4 - 8 قروش شراء وبيع في البنوك المصرية. وفي بنوك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف اليورو مستوى 32.85 جنيه للشراء، و33.12 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، بلغ سعر صرف اليورو نحو 32.99 جنيه للشراء، و33.23 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل متوسط سعر صرف اليورو نحو 33.09 جنيه للشراء، و33.20 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 38.07 جنيه للشراء، و38.33 جنيه للبيع. فيما استقر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.29 جنيه للشراء، و38.42 جنيه للبيع.

عربيا، بلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع. وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي نحو 8.39 جنيه للشراء، و8.40 جنيه للبيع. فيما بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مستوى 99.40 جنيه للشراء، و100.35 جنيه للبيع.