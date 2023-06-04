أمازون
"أمازون" تفاوض شركات اتصالات أميركية لتقديم خدمة هاتف محمول منخفضة التكلفة
تبلغ التكلفة 10 دولارات شهريا
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تتفاوض شركة "أمازون"مع شركات الاتصالات اللاسلكية الأميركية بشأن تقديم خدمة هاتف محمول منخفضة التكلفة تقدر بنحو 10 دولارات شهريا أو ربما مجانية على مستوى البلاد لمشتركي، Prime .
وتتفاوض الشركة مع "فرايزون كوميونيكيشن" و"تي موبايل يو إس" و"إيه تي آند تي" و"دش نتورك" للحصول على أقل أسعار جملة ممكنة وفقا لوكالة "بلومبرغ".
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ويدفع مشتركو "Amazon Prime" في الولايات المتحدة 139 دولارًا سنويًا للحصول على امتيازات مثل التوصيل المجاني السريع والبث الرقمي وغيرها، وقد تم رفع هذا المبلغ السنوي من 119 دولارا سابقا ما جعل الاشتراك أقل جاذبية للمستهلكين الذين يعانون من التضخم المرتفع.
وتتنافس أمازون مع شركة "وولمارت - Walmart " التي تفرض رسوم عضوية أقل عند 98 دولارًا سنويًا مقابل امتيازات شبيهة لأمازون PRIME.
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