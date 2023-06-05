خبير للعربية: مستقبل أسعار النفط يحدده معدل نمو الطلب من هاتين الدولتين
قال إن قرار "أوبك بلس" بتمديد التخفيضات الطوعية صحيح
قال الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية طارق الرفاعي إن قرار"أوبك بلس" بالتخفيض الإضافي للإنتاج وتمديد التخفيضات حتى نهاية عام 2024 قرار صحيح.
وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الانخفاض المستمر في سعر النفط خلال العام الماضي أحد أعراض مشكلة أكبر، وهي تباطؤ الاقتصاد العالمي خاصة مع المؤشرات الاقتصادية الصادرة من الصين مؤخرا.
وحول إمكانية تجديد التخفيضات الطوعية فى السعودية لشهر واحد خلال يوليو المقبل، قال إن هذا سيحدده الأداء الاقتصادي وأرقام الطلب من الصين والهند، وهما الدولتان اللتان تشهدان نموا في الطلب بأسرع من الدول الأخرى.
" في أبريل رأينا قفزة قوية في سعر خام برنت خلال أسبوع واحد، ثم تراجعت الأسعار إلى مستويات أقل مما كانت عليه قبل الإعلان عن التخفيض الطوعي، وتوقع اتجاها مماثلا لما حدث في أبريل إلى أن يحدث تغيير أو ارتفاع قوي في الأداء الاقتصادي بالدول الصناعية وكذلك ظهور أرقام قوية من الولايات المتحدة وأوروبا" وفقا للرفاعي.
وتوقع أن يوقف الفيدرالي الأميركي الفائدة هذا الشهر، ولكن توجد علامة استفهام بشأن استئناف رفعها مجددا من عدمه، لأن مؤشرات النمو والتضخم في الولايات المتحدة مازالت غير واضحة.
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