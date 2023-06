بعد طول انتظار.. "سبايدر-مان" يحقق ثاني أكبر افتتاحية في السينما لعام 2023

عاد "سبايدر-مان" إلى شاشات السينما في نهاية الأسبوع الماضي، حيث حقق ما يقدر بـ 120.5 مليون دولار في شباك التذاكر المحلية في أميركا.

وبهذه الأرقامك يكون فيلم "Spider-Man: Across the Spider-Verse"، قد حقق ثاني أكبر افتتاحية لعام 2023، خلف فيلم "Super Mario Bros".

يعتبر فيلم "سبايدر-مان" الجديد هو التكملة التي طال انتظارها لفيلم"Spider-Man: Into the Spider-Verse" الحائز على جائزة الأوسكار.

كما حصل الفيلم أيضًا على ثالث أفضل مشاهدة في افتتاحية عطلة نهاية أسبوع، مقارنة بجميع أفلام "سبايدر-مان" مع الأخذ في عين الاعتبار الرسوم المتحركة والتمثيل الحقيقي.

تشير التقديرات إلى أن الفيلم جذب أكثر من 9 ملايين من رواد السينما خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفقًا لبيانات من "EntTelligence".

وذكرت شركة البيانات أن تذاكر الفيلم تمثل حوالي 56% من إجمالي المشاهدات في السينما من الخميس إلى الأحد الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، استخدم 29% منهم عرض "Premium"، مما يعني أنهم دفعوا في المتوسط 4.52 دولار إضافي لكل تذكرة.

في هذا السياق، قال كبير المحللين في موقع "BoxOffice.com" شون روبينز: "هذا الظهور الأول هو دليل إضافي على أن الجماهير حريصة على مشاهدة أفلام الأبطال الخارقين وأفلام الرسوم المتحركة الجديدة والمثيرة".

يأتي الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "سبايدر-مان" من إنتاج "سوني" في أعقاب العديد من افتتاحيات لشباك التذاكر القوية، بما في ذلك "Guardians of the Galaxy: Vol. 3 " التابع لـ "مارفيل" و"The Little Mermaid" التابع لـ "ديزني".

حقق فيلم "Guardians of the Galaxy: Vol 3" حوالي 322.7 مليون دولار محليًا، بعد أن سجل الفيلم مبيعات تذاكر بقيمة 10.2 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الخامسة له في دور السينما. بهذا وصلت قيمة الإيرادات من التذاكر إلى 780.1 مليون دولار على مستوى العالم.

شهد فيلم "The Little Mermaid" انخفاضًا بنسبة 58% في مبيعات التذاكر ما بين عطلة نهاية الأسبوع الأولى له والثانية، على قدم المساواة مع متوسط الصناعة. حقق الفيلم 186.2 مليون دولار من مبيعات التذاكر المحلية و326.7 مليون دولار على مستوى العالم.

بالإضافة إلى ذلك، افتتح فيلم "The Boogey Man" من إنتاج شركة "ديزني"، ليبلغ 12 مليون دولار في مبيعات التذاكر المحلية، كما أضاف فيلم "Fast X" لشركة "يونيفرسيل" 9.24 مليون دولار في مبيعات التذاكر خلال عطلة نهاية الأسبوع، وبذلك وصل حجم مبيعاته المحلية إلى 128.4 مليون دولار.

في الوقت الحالي، يبلغ عدد شباك التذاكر المحلي منذ بدايو العام حوالي 3.6 مليار دولار، أي أقل بنسبة 21.9% من مستويات ما قبل الوباء، وفقًا لبيانات من "Comscore". شباك التذاكر لعام 2023 حتى الآن هذا العام أعلى بنسبة 27.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.