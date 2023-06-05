وزير الطاقة الإماراتي: نتطلع لآلية شفافة للتعامل مع قدرة إنتاج بلدان "أوبك+"

رحب وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، بزيادة حصة الإمارات الإنتاجية بـ 200 ألف برميل يوميا ابتداء من العام المقبل.

وقال المزروعي، إنه ليس سرا بأن الحصة الإنتاجية للإمارات أقل بكثير من قدرتها، وقد تم رفعها في السابق وأشكر المنظمة الآن على دعمها للإمارات لرفع الحصة الإنتاجية بمقدار 200 ألف برميل يوميا.

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وأوضح أن هذه طريقة للنظر إلى القدرة الحقيقية لتلك البراميل التي لم يتم إنتاجها ولا يزال هناك فارق كبير، لكنني أعتقد أن ما ذكرناه هو أن لدينا خارطة طريق لعام 2025 وسيتم تفصيل هذا الطريق لاحقًا.

وأضاف أننا نتطلع إلى آلية شفافة للغاية للتعامل مع قدرة كل بلد بطريقة عادلة، وسيتم النظر أيضًا إلى الموضوع من حيث النسبة والتناسب في المستقبل، إذ إن بعض الدول تشهد تراجعا في الإنتاج فيما تقوم دول أخرى برفع طاقاتها الإنتاجية.

وتابع :"لذلك أعتقد أن هذا الاتفاق الشامل أخذ في الاعتبار مخاوف بعض الدول".