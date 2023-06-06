أسهم "أبل" تحطم الرقم القياسي السابق بفضل نظارة الواقع المختلط

سجلت أسهم شركة أبل رقما قياسيا جديداً للمرة الأولى في 17 شهرا يوم الاثنين، قبل المؤتمر السنوي لمطوري البرمجيات، على الرغم من أن القيمة السوقية للشركة أغلقت أقل من أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3 تريليونات دولار.

يأتي ذلك، بعدما كشفت الشركة النقاب عن سماعة رأس تعمل بتقنية الواقع المختلط في مؤتمر المطورين العالميين (WWDC) في وقت لاحق من اليوم، والتي ستكون أول خطوة كبيرة لها في فئة منتجات جديدة منذ تقديم ساعات أبل قبل 9 سنوات.

مادة اعلانية

وارتفعت أسهم أكبر شركة مدرجة في العالم من حيث القيمة 1.8% إلى 184.15 دولار. يذكر أن أسهم "أبل" قفزت ما يقرب من 40% في عام 2023، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 11.5% في مؤشر S&P 500، وفقاً لما ذكرته "رويترز"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأصبحت "أبل" الشركة الوحيدة التي بلغت قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار في أوائل العام الماضي. بينما أنهت جلسة أمس على تقييم 2.89 تريليون دولار.

من جانبه، كتب المحلل في مورغان ستانلي، إريك وودرينغ، في مذكرة: "على الرغم من أن الوقت لا يزال مبكراً، إلا أن الواقع المعزز / الواقع الافتراضي قد يكون المنصة الرئيسية التالية لنمو شركة أبل".

وقال وودرينغ: "حقيقة أن الشركة من المتوقع أن تكون البائع الرائد في السوق في سماعات الواقع المختلط هو ما يمكن أن يجعل مؤتمرها العالمي للمطورين محفزاً مهماً للأسهم هذا العام".

وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح الآجلة لصانع "آيفون" لمدة 12 شهراً 28.39 مرة، مقارنة بمتوسط القطاع البالغ 12.79 مرة.

وتعد شركة أبل من بين حفنة من الشركات العملاقة التي عززت ارتفاع الأسهم هذا العام، حيث أعادت الشعبية المفاجئة للذكاء الاصطناعي التركيز مرة أخرى على أسهم التكنولوجيا بعد هزيمة العام الماضي.