تابعة لصندوق الاستثمارات تجري محادثات لشراء أعمال "ستاندرد" لتمويل الطائرات

تجري شركة آفي ليس "AviLease"، وهي شركة تأجير طائرة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، محادثات متقدمة للاستحواذ على أعمال تمويل الطيران من "ستاندرد تشارترد"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ" عن مصادر، واطلعت عليه "العربية.نت".

وأوضحت المصادر، أن شركة "AviLease" السعودية، و"ستاندرد تشارترد" المدرجة في لندن تضعان اللمسات الأخيرة على صفقة يمكن أن تقدر قيمتها بما لا يقل عن 3.5 مليار يورو (3.7 مليار دولار).

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وفي هذه الأثناء، انخفضت أسهم "ستاندرد تشارترد" بنسبة 2.1% يوم الاثنين. بينما انخفض السهم بنسبة 0.8% في بداية تداولات اليوم في لندن، مما يمنح الشركة قيمة سوقية تبلغ 18.5 مليار جنيه إسترليني (23 مليار دولار).

وتمتلك شركة "Standard Chartered Aviation Finance" التي تتخذ من دبلن مقراً لها وتدير أكثر من 120 طائرة وتقدم خدمات تشمل التحوط بشأن وقود الطائرات وتمويل الديون وتجديد تسويق الطائرات غير الضرورية. بينما قررت "ستاندرد تشارترد" بيع أعمالها في تمويل الطائرات كجزء من خطط لخفض التكاليف وتعزيز عوائد المساهمين.

بينما سوف تساعد الصفقة "AviLease" بسرعة في تعزيز وجودها في أسواق التأجير الرئيسية في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم.

تأسست شركة "AviLease" العام الماضي، ويقودها تيد أوبيرن، الذي أشرف سابقاً على ذراع الطيران لشركة "Carlyle Group". ومؤخراً، قالت "AviLease" إنها استحوذت على 13 طائرة من شركة "Avolon Holdings"، مما رفع محفظتها إلى 45 طائرة.