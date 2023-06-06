تغريم "مايكروسوفت" 20 مليون دولار لانتهاك خصوصية الأطفال

ستدفع شركة "مايكروسوفت" 20 مليون دولار للجهات التنظيمية الفيدرالية الأميركية بعد أن تبين أنها جمعت بشكل غير قانوني بيانات عن الأطفال الذين بدأوا حسابات "Xbox".

وتوصلت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى تسوية مع الشركة يوم الاثنين، والتي تشمل أيضاً زيادة الحماية للاعبين الأطفال، وفقاً لما ذكرته "BBC"، واطلعت عليه "العربية.نت".

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ومن بين الانتهاكات الأخرى، وجدت لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أن "مايكروسوفت" فشلت في إبلاغ أولياء الأمور بسياساتها الخاصة بجمع البيانات.

يأتي هذا في أعقاب إجراء مماثل ضد "أمازون" الأسبوع الماضي بسبب أجهزتها "Echo".

وقالت "FTC"، إن "مايكروسوفت" انتهكت قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت من خلال عدم الحصول على موافقة الوالدين بشكل صحيح والاحتفاظ بالبيانات الشخصية الخاصة بالأطفال دون سن 13 عاماً لفترة أطول من اللازم للحسابات التي تم إنشاؤها قبل عام 2021.

ويشترط القانون على الخدمات والمواقع الإلكترونية الموجهة للأطفال الحصول على موافقة الوالدين وإبلاغ الوالدين بالبيانات الشخصية التي يتم جمعها عن طفلهم.

ويجب على مستخدمي "Xbox" إنشاء حساب لاستخدام خدمات معينة. ويتم جمع معلومات مثل الاسم الكامل وعنوان البريد الإلكتروني وتاريخ الميلاد كجزء من الإعدادات.

ولم تطلب "مايكروسوفت" من أحد الوالدين تقديم الإذن إلا بعد الحصول على المعلومات الشخصية، مثل رقم هاتف الطفل.

وقالت لجنة التجارة الفيدرالية في بيان إن "مايكروسوفت" احتفظت بالبيانات من عام 2015 إلى 2020 "أحياناً لسنوات" من الحساب الذي تم إعداده، حتى عندما يفشل أحد الوالدين في إكمال العملية.

وأخفقت الشركة أيضاً في إبلاغ أولياء الأمور بجميع البيانات التي كانت تجمعها، بما في ذلك صورة الملف الشخصي للمستخدم وأنه تم توزيع البيانات على أطراف ثالثة.

وكتب ديف ماكارثي، من خدمات Xbox Player Services التابعة لمايكروسوفت، في مدونة "Xbox": "للأسف، لم نلب توقعات العملاء ونحن ملتزمون بالامتثال للأمر لمواصلة تحسين تدابير السلامة الخاصة بنا".

"نعتقد أنه يمكننا وينبغي علينا أن نفعل المزيد، وسنظل ثابتين في التزامنا بالسلامة والخصوصية والأمن لمجتمعنا".

وكجزء من التسوية، يجب على "مايكروسوفت" أيضاً وضع إجراءات حماية جديدة للسلامة للأطفال. يتضمن ذلك الحفاظ على نظام لحذف جميع البيانات الشخصية بعد أسبوعين إذا لم يتم الحصول على موافقة الوالدين.

يجب أن تتم الموافقة على الأمر من قبل قاضٍ فيدرالي قبل أن يدخل حيز التنفيذ.

وفي الأسبوع الماضي، وافقت "أمازون" على دفع 25 مليون دولار بعد أن وجدت لجنة التجارة الفيدرالية أنها احتفظت ببيانات حساسة، بما في ذلك التسجيلات الصوتية للأطفال، لسنوات.