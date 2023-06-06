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سامويل ألتمان رئيس شركة تشات جي بي تي (فرانس برس)
سامويل ألتمان رئيس شركة تشات جي بي تي (فرانس برس)
ذكاء اصطناعي

رئيس "أوبن إيه آي" يستبعد طرح أسهم الشركة في البورصة

قال إنه يمكن أن نتخذ قرارات ينظر إليها المستثمرون باستغراب شديد

دبي - العربية.نت
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قال سام ألتمان الرئيس التنفيذي لشركة (أوبن إيه.آي) المطورة لروبوت الدردشة (تشات جي.بي.تي) إن الشركة المدعومة من مايكروسوفت لا تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب العام قريبا.

وقال ألتمان في مؤتمر عُقد في أبوظبي "عندما نطور ذكاء فائقا، فمن المحتمل أن نتخذ قرارات ينظر إليها معظم المستثمرين باستغراب شديد".

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وأجاب عن سؤال عما إذا كانت الشركة ستطرح أسهمها للاكتتاب العام قائلا "لا أريد أن تقاضيني السوق العامة في وول ستريت وما إلى ذلك، لذا لا، لست مهتما"وفقا لـ"رويترز".

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وحصلت (أوبن إيه.آي) حتى الآن على عشرة مليارات دولار من مايكروسوفت ضمن التوسع في استثماراتها في بناء قدرات الحوسبة، وبدأت كمنظمة غير هادفة للربح قبل أن تنشئ لاحقا شركة "ذات سقف أرباح"، الأمر الذي سمح لها بجمع أموال خارجية على وعد باستمرار عمل المنظمة غير الربحية.

وأضاف ألتمان :"لدينا هيكل غريب للغاية،لدينا سقف لتحقيق الربح".

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