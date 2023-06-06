طرح 8 أندية رياضية للاستثمار في السعودية.. فما هي العوامل الجاذبة؟

تم الإعلان يوم أمس عن مشروع لتخصيص 8 أندية رياضية في السعودية، على رأسها أندية النصر والهلال والاتحاد والأهلي.

وستؤول ملكية هذه الأندية الأربعة إلى صندوق الاستثمارات العامة بنسبة 75% في المرحلة الأولى، حيث سيتم تطويرها وضخ الاستثمارات فيها، قبل طرحها للتخصيص بدءا من الربع الأخير من 2023.

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"PIF": مشروع تخصيص الأندية سيعزز دور الاقتصاد الرياضي بالسعودية

ويعتبر الهدف الأول من هذا المشروع هو زيادة إيرادات رابطة الدوري السعودي للمحترفين من 450 مليون ريال إلى أكثر من 1.8 مليار ريال سنويا.

وفي مقابلة مع قناة "العربية" قال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، إن من المبكر الحديث عن دخول هذه الأندية السعودية سوق الأسهم، فيما تعتبر خطوة نقل الملكية مهمة تمهيدا لموضوع التخصيص.

وأضاف أن الأندية لديها العديد من مصادر الدخل، تشمل عقود الرعاية والتذاكر وعقود البث.

وبشأن مصروفاتها قال الغيث "المصاريف كبيرة، عقود اللاعبين قيمتها مرتفعة، والمصاريف التشغيلية أيضا، ومع دخول صندوق الاستثمارات العامة ستتخذ خطوات لحوكمة النوادي، لتتقلص المصاريف".

ولفت الغيث إلى أنه من الصعب جدا أن تحقق النوادي أرباحا، وبشكل عام مصاريفها هي أكبر من إيراداتها.

وحول مسألة التقييم قال إنها عملية صعبة، خاصة أنه توجد أشياء غير ملموسة تدخل في عملية التقييم مثل شعار النادي.

"توجد تجارب ناجحة في الأندية تم طرحها في الأسواق وحققت نجاحا، من بينها نادي مانشستر يونايتد، حيث كانت تقل قيمته عن 40 مليون دولار في عام 1991 في وقت الطرح، والآن تتجاوز قيمته 4 مليارات دولار"، وفقا للغيث.

وأوضح أن ارتفاع أسعار أسهم الأندية في أسواق المال يخلق فرصا استثمارية مهمة للمستثمرين.