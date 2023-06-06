السعودية.. نمو سريع لاستثمارات "PIF"

تسلك قائمة استثماراتِ صندوق الاستثمارات العامة السعودي "PIF "، مسارَ النموِ السريع في السوق المحلي، فمنذُ بداية العام الحالي، لا يتوانى الصندوق عن ضخ استثمارات في الشركات المدرجة والخاصة.

ويعد الاهتمامُ بالسوق المحلي من أولويات الصندوق، فبالإضافةِ إلى الاستثمارات المسبقة، فإنه يعتزمُ ضخَ تريليون ريال في المشاريعِ الجديدة، محلياً.

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ويستهدفُ زيادة مساهمتِه في المحتوى المحلي إلى 60% في نهاية 2025، ولا تتوقف استثماراته عند قطاعٍ محدد، فكلُ قطاعٍ واعد هو وجهةٌ لهذه الاستثمارات، وأحدثها بقطاع السلع الاستهلاكية والتجزئة، حيث اشترى الصندوق حصة 30% في شركة أسواق التميمي بما يساهم في توسيع عمليات الشركة، ونشاطِها التجاري، إضافةً للبحث في إمكانيةِ تنفيذِ طرحٍ عامٍ أولي للشركة.

ومن القطاعاتِ البارزة التي يستهدفُها الصندوق، قطاعُ الطيران حيث أعلنَ عن تأسيسِ شركة "طيران الرياض"، وهي ناقلٌ جوي وطني جديد بمعايير عالميةٍ، يُسهمُ في تعزيزِ منظومة الطيران السعودية محلياً وعالمياً، وتهدف "طيران الرياض" لإطلاقِ رحلاتٍ تصلُ لأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول 2030.

كما وقَّع الصندوق اتفاقيةً للاستحواذ على 30% من شركة "المسافر"، التابعة لمجموعة "سيرا القابضة"، مقابل 1.55 مليار ريال، ويركزُ أيضاً على السياحةِ الدينية، حيث أعلنَ عن تأسيس شركة "رؤى الحرم المكي"، الهادفة إلى تطوير مشاريعَ تُسهمُ في رفعِ الطاقةِ الاستيعابية لاستضافةِ الزوارِ القادمينَ للمملكة.

كما أعلن عن تأسيسِ شركة "رؤى المدينة"، وهي شركةُ تطويرٍ عمراني، تهدفُ إلى تعزيزِ جاهزيةِ منطقة المسجد النبوي لاستضافةِ عددٍ أكبر من الزائرين للمدينةِ المنورة.

وفي ظل النهضةِ العمرانية التي تشهدُها المملكة، أطلقَ الصندوق شركة تطويرِ المربع الجديد، بهدف بناء أكبر وأحدث "داون تاون" بالعالم في الرياض.

المشروع يسهمُ في دعمِ الناتجِ المحلي غير النفطي، بما يصل إلى 180 مليار ريال، واستحداثِ 334 ألف فرصة عمل، مباشَرة وغير مباشَرة.

كما ضخَ الصندوق استثماراتٍ في قطاعِ خدماتِ البناء والتشييد، بقيمة خمسةِ مليارات ريال، في أربعِ شركاتٍ محلية.

كما استحوذَ pIF على 30% من أسهم شركة "تبريد السعودية"، التي تعملُ على تطويرِ برامجَ تبريدٍ مستدامة، لعددٍ من أكبرِ المشاريع في المملكة.

ويعد التوسعُ في الاستثمار بالشركاتِ المحلية، وإنشاء أخرى جديدة، هو هدفٌ استراتيجي، يسعى إليه الصندوق الذي يُعتبر الذراعَ الأساسية، لتحقيق رؤية المملكة 2030.