كل ما تريد معرفته عن نظارة "أبل" للواقع المختلط "Vision Pro"

أطلقت شركة أبل نظارة ذكية للواقع المختلط "Vision Pro" في مؤتمر المطورين السنوي للشركة الذي عقد في كاليفورنيا.

وستتيح هذه النظارة للمستخدمين الانتقال بين العالمين الافتراضي والواقعي. وسيبدأ سعرها من نحو 3500 دولار، ومن المفترض أن تتوفر في الأسواق العالمية العام المقبل.

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جاء ما كشفت عنه "أبل" بعد سنوات من التكهنات، حيث اقتحمت الشركة العالم الافتراضي التي تقيمها وتسيطر عليها شركة "ميتا" المالكة لفيسبوك، حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك أمس عن إطلاق نظارات الواقع المعزز "Vision Pro" في مؤتمر المطورين السنوي للشركة هذه النظارة تضع مستخدميها بين العالمين الافتراضي والواقعي.

وسيبدأ سعر النظارة الجديدة من نحو 3500 دولارًا، أي أكثر من ثلاثة أضعاف تكلفة أغلى نظارة أطلقتها "Meta" والتي تهيمن حاليًا على سوق الواقع الافتراضي والمعزز الناشئ.

من جانبها، قالت المحللة في قطاع التكنولوجيا كارولينا ميلانيسي، إن "نقطة السعر لاتزال يصعب تبريرها مقارنة بالأسعار في السوق، ولكن من منظور المجرب المبكر هناك مبرر عندما تنظر إلى عائد الاستثمار الذي تحصل عليه من الجهاز".

وأضافت ميلانيسي: "اعتقد أن الشيء المثير والمختلف بالنسبة لأبل هذه المرة هو البدء في الحديث عن الجهاز من منظور الشركات أولاً، ثم تقديمه للمستهلك.. لم نر أبل تفعل ذلك من قبل مع أي منتج".

وعبر نظارة "Vision Pro" يمكن مشاهدة المحتوى الرقمي والتفاعل معه في المكتب أو غرفة المعيشة مثلاً دون الحاجة إلى شاشة ويمكنك التحكم بها

عبر العين أو اليد أو الصوت هذا إضافة إلى ميكروفون ثلاثي الأبعاد ويمكنك استخدام تطبيقات الهاتف في أي مكان وبأي حجم.

كما يمكن مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو و الأفلام والألعاب على مساحة عملاقة والتواصل مع الأشخاص كما لو كنت بنفس المكان.

وتعد هذه النظارة الأكثر وضوحًا عن نظارات "Meta"، عندما يقترب شخص من مستخدم في الوضع الافتراضي، ستعرض النظارة كلاً من المستخدم والشخص الخارجي لبعضهما البعض، وهذا لا يحدث عبر أجهزة "Meta" التي تعرض أكثر فيديوهات للعالم الخارجي.

من جانبه، قال الباحث في قطاع التكنولوجيا بوب أودونيل، "إن الكثير من الأشخاص سيجدون العرض الجديد لمنتج أبل مقنعًا حقًا، لأن الإصدارات القديمة على سبيل المثال، العدسة المجسمة والعدسة السحرية بدت رائعة عندما قمت بتجربتها، ولكنها كانت محدودة وكان ذلك محبطًا حقًا".

وأفاد أودونيل: "يبدو أن أبل قد حلت هذه المشكلة أخيرًا باستخدام "Vision Pro"، لذلك أعتقد أن هذه ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح.

وقالت "أبل"، إن النظارة ستتوفر في أوائل العام المقبل في الولايات المتحدة والمزيد من الدول في وقت لاحق من عام 2024.