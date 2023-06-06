هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية تقاضي "Coinbase" للعملات المشفرة

رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية دعوى قضائية ضد منصة العملات المشفرة "Coinbase" في محكمة اتحادية في نيويورك، اليوم الثلاثاء.

وزعمت اللجنة أن المنصة كانت تعمل كوسيط غير مسجل، وطالبت بأن تكون الشركة "مقيدة وممنوعة بشكل دائم" من الاستمرار في القيام بذلك.

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تراجعت الأسهم بنسبة 15% في تعاملات ما قبل السوق في أميركا اليوم الثلاثاء. كان سهم "Coinbase" قد انخفض بالفعل بنسبة 9% في جلسة يوم الاثنين، بعد أن وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات عن اتهامات ضد منافستها منصة العملات الرقمية "Binance" ومؤسسها تشانغ بينغ تشاو.

وقالت الجهة التنظيمية إن برامج الوساطة الرئيسية والتبادل والرهانات الرئيسية في "Coinbase" تنتهك قوانين الأوراق المالية. "لقد تحدت الشركة منذ سنوات الهياكل التنظيمية وتهربت من متطلبات الإفصاح لقانون الأوراق المالية الأميركي".

كما أشارت الهيئة إلى أن ما لا يقل عن 13 من أصول التشفير المتاحة لعملاء "Coinbase" تم اعتبارها "أوراق مالية لأصول مشفرة" من قبل الجهة التنظيمية. وتشمل هذه الأصول الرمز المميز SOL التابع لـ "Solana" والرمز التابع لـ "Cardano" ورمز "Filecoin" التابع لـ"Coinbase".

في هذا السياق، قال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية غاري جينسلر، في بيان: "نحن نزعم أن "Coinbase"، على الرغم من خضوعها لقوانين الأوراق المالية، تعرض، بشكل غير قانوني، خدمات تبادل".

تلقت المنصة بالفعل إشعار من الجهة المنظمة في وقت سابق من هذا العام، حيث شنت "Coinbase" عملية دفاع قوية حول عروضها.

كما تلقى سوق العملات المشفرة ضربة موجعة إثر إعلان لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية توجيهها لدعوى قضائية ضد منصة "Binance"، وهي أكبر شركة لتداول العملات المشفرة في العالم.

وجاءت الدعوى القضائية من اللجنه بثلاث تهم رئيسية وهي، انتهاك قواعد حماية المستثمرين من خلال تشغيل منصة تداول غير مسجلة، والتلاعب في ضوابط التداول، بالإضافة إلى بيع أوراق مالية غير مسجلة، أي أنها تعمل في مجالات غير مرخص لها العمل بها.

وعلى إثر هذا الإجراء، تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل كبير، حيث خسرت عملة بيتكوين أكثر من 6%، لتلامس 25 ألف دولار، وخسرت القيمة السوقية للعملات المشفرة أكثر من 50 مليار دولار في لحظات عقب الإعلان عن هذه الأخبار.