"فورد" تحذر ملاك هذا الطراز من صف سياراتهم قرب مركبات أخرى.. قد تحترق!

حذرت "فورد"، الشركة الأم لشركة "لينكولن"، والإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة "NHTSA" مالكي ما يقرب من 143000 سيارة "SUV" مدمجة من "لينكولن MKC" لإيقافها في الخارج وبعيداً عن المباني والمركبات الأخرى وسط خطر قد تشتعل فيها النيران، حتى عند عدم السير بالسيارة.

وتنبع المشكلة من مستشعر مراقبة البطارية الذي قد يتضرر بسبب مكانه في السيارة عند صيانة البطارية أو المكونات الكهربائية الموجودة حوله. إذ يمكن أن يتسبب الضرر في حدوث ماس كهربائي، نظراً لعدم وجود فتيل في الدائرة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة ونشوب حريق.

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يذكر أن السيارات المعنية هي طراز عام 2015 حتى 2019 من طراز لينكولن "MKC SUV". وحصرت شركة فورد ما مجموعه 19 حريقاً "يحتمل أن يكون له صلة بالموضوع" في سيارات "MKC"، معظمها في أميركا الشمالية، وفقاً لتقارير "NHTSA".

ومع ذلك، فإن الشركة ليست على علم بأي إصابات جسدية متعلقة بالحرائق، وفقاً لما ذكرته شبكة "CNN"، واطلعت عليه "العربية.نت".

وسيتم نصح المالكين عن طريق البريد بإيقاف سياراتهم بالخارج وبعيداً عن المركبات الأخرى. يُنصح المالكون أيضاً بأخذ سياراتهم إلى وكيل لينكولن لتركيب فتيل بدون تكلفة على المالك