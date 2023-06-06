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خاص

"مصدر" الإماراتية للعربية: نستهدف 80% تمويلاً لمشروع طاقة الرياح بمصر من مؤسسات دولية

المرحلة الأولى من إنتاج المشروع المشترك ستكون خلال 4 سنوات

دبي - العربية.نت
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قال الرئيس التنفيذي لإدارة الهيدروجين الأخضر في "مصدر" الإماراتية محمد الرمحي، إن الشركة ستبدأ تنفيذ مشروع طاقة الرياح في مصر بقدرة 10 غيغاواط كهرباء، واستلام الأراضي وإعداد الدراسات الهندسية.

وأضاف الرمحي في مقابلة مع "العربية"، أن الشركة ستبدأ بعد ذلك بالتواصل مع مؤسسات دولية للمشاركة في تمويل المشروع والحصول على أفضل شروط تمويل متاحة لخفض كلفة الكهرباء.

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وأشار إلى أن القيمة الاستثمارية للمشروع تقدر بنحو 10 مليارات دولار، وسينفذ المشروع كونسورتيوم تقوده شركة "مصدر"، ويضم "إنفينيتي باور" و"حسن علام للمرافق المصرية".

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وقال الرمحي، إنه سيتم توفير 70% إلى 80% من التمويل من مؤسسات دولية، على أن يتم الإغلاق المالي خلال 15 شهرا.

وأضاف أن المرحلة الأولى من إنتاج المشروع المشترك ستكون خلال 4 سنوات.

ووقعت مصر اتفاقا مع الإمارات، اليوم الثلاثاء، بشأن مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وسينتج 10 غيغاواط كهرباء، وتبلغ استثماراته 10 مليارات دولار.

والمشروع سيكون الأكبر في العالم لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، وفقا لتصريحات رسمية، وسيقام غرب مدينة سوهاج في صعيد مصر.

ويأتي توقيع الاتفاق اليوم تفعيلا لمذكرة تفاهم أبرمت بين مصر والإمارات بشأن المشروع أثناء مؤتمر أطراف المناخ كوب 27 الذي عقد بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر الماضي.

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