مدينتان عربيتان ضمن قائمة أغلى 20 عالميا للوافدين في عام 2023

تقدمت نيويورك على مدينة هونغ كونغ لتصبح أغلى مدينة في العالم للعيش فيها كمغترب، في حين أن الإيجارات المتصاعدة جعلت سنغافورة تصطدم بالمراكز الخمسة الأولى، وفقاً لدراسة جديدة.

تمت الإشارة إلى التضخم المرتفع وارتفاع تكاليف الإقامة كأسباب لتصدر نيويورك تصنيفات "ECA International" لتكلفة المعيشة لعام 2023، بينما ظلت جنيف ولندن في المركزين الثالث والرابع.

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بينما صعدت سنغافورة من المركز 13 العام الماضي لتقتحم المراكز الخمسة الأولى للمرة الأولى. هذا التحرك يعود إلى الاتجاه العام بين المدن الآسيوية للتراجع في التصنيفات، ويعزى ذلك جزئياً إلى معدلات التضخم المنخفضة مقارنة بالمناطق الأخرى، وفقاً لما نقلته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".

من جانبه، قال المدير الإقليمي لـ "ECA International" في آسيا، لي كوان، إن ارتفاع المركز المالي في جنوب شرق آسيا "يرجع إلى حد كبير إلى الزيادات الكبيرة في تكاليف الإقامة". خاصةً زيادة الطلب على تأجير المنازل، والمدفوع جزئياً بالتخفيف المبكر لقيود "كوفيد-19" مقارنة بالمواقع الرئيسية الأخرى في المنطقة، والذي لم يقابله زيادات مقابلة في المعروض من أماكن الإقامة.

وكان أكبر صعود هذا العام هو إسطنبول، حيث صعد 95 مركزاً إلى المركز 108، على خلفية ارتفاع الأسعار بنسبة 80% مدفوعة بالسياسات الاقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان، وفقاً للتقرير.

وارتفعت الإيجارات في دبي بمقدار الثلث تقريباً مع تدفق المغتربين الروس، مما دفع المدينة إلى المركز الثاني عشر.

بينما ارتفعت معظم المدن الأوروبية في الترتيب، تراجعت المدن النرويجية والسويدية على عملات ضعيفة وتراجعت المدن الفرنسية بناءً على معدلات تضخم أقل مقارنة بنظيراتها في الاتحاد الأوروبي.

فيما تراجعت المدن الصينية في التصنيف بسبب تأثير ضعف العملة وانخفاض معدلات التضخم مقارنة بالدول الأخرى.

كما ارتفعت تصنيفات جميع المدن الأميركية على أساس الدولار القوي والتضخم المرتفع، مع اقتحام سان فرانسيسكو للمراكز العشرة الأولى.

وتحلل "ECA International" تكلفة السلع والخدمات الاستهلاكية، مع مراعاة تكاليف الإيجار في المناطق التي يسكنها المغتربون عادةً، لترتيب 207 مدينة في 120 دولة ومنطقة حول العالم.

وهذه هي أغلى 20 مكاناً في العالم للعيش فيها من حيث تكلفة العمالة الوافدة (مع ترتيب 2022 بين القوسين):

نيويورك، الولايات المتحدة (ترتيب 2022: 2)

هونغ كونغ، الصين (1)

جنيف، سويسرا (3)

لندن، المملكة المتحدة (4)

سنغافورة (13)

زيورخ، سويسرا (7)

سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة (11)

تل أبيب، إسرائيل (6)

سيول، كوريا الجنوبية (10)

طوكيو، اليابان (5)

برن، سويسرا (16)

دبي، الإمارات العربية المتحدة (23)

شنغهاي، الصين (8)

قوانغتشو، الصين (9)

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة (21)

شنتشن، الصين (12)

بكين، الصين (14)

كوبنهاغن، الدنمارك (18)

أبوظبي، الإمارات (22)

شيكاغو، الولايات المتحدة (25)