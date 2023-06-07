أول منتج لأكبر الشركات العالمية.. ليس كما تراها الآن!

يكشف التاريخ المرونة التي تمتعت بها قائمة واسعة من الشركات العالمية، والتي ساعدتها على استمرار النمو وخلق فرص ضمنت تواجدها المستقبلي، حتى في صناعات لم تكن في مخيلة مؤسسيها، أو كانت متواجدة بالأساس.

شركة "سوني" واحدة من تلك الشركات، فقد كان د لديها نطاق واسع من الأجهزة الاستهلاكية والرقمية، قبل أن تطلق أول منتجاتها من أجهزة طهي الأرز في العام 1946.

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وليست وحدها، فهناك شركات غيرت نشاطها بالكامل، مثل "نوكيا"، فقبل أن تبيع الهواتف المحمولة، كانت الشركة تقوم بتصنيع مجموعة من العناصر الأخرى، مثل ورق التواليت – وهو أول منتجاتها - والإطارات وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الإلكترونية الأخرى.

وحتى عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي "سامسونغ" كانت في الأساس مجموعة تجارية تركز أنشطتها منذ عام 1938 على البقالة، وظلت تتوسع في الأنشطة التجارية وخاصةً السلع الغذائية طيلة 3 عقود، إلى أن أسست أعمالها في مجال الإلكترونيات في الستينات من القرن الماضي، ولم يصبح نشاط الهواتف المحمولة ذا جدوى للشركة حتى بداية الألفية الثالثة.

وأشهر قصص التحول، كانت لشركة السيارات الرياضية الإيطالية الخارقة "لامبورغيني"، والتي كانت تعمل على صناعة الآلات الزراعية في الأساس، وبعدما حدث خلاف بين مؤسسها، فيروتشيو لامبورغيني، وبين إنزو فيراري، بسبب عيب اكتشفه في سيارتين كان يملكهما لامبورغيني من علامة فيراري، وأخبر إنزو بهما، إلا أن كبرياء الأخير دفعه لعدم الاستماع، لذا قرر لامبورغيني تصنيع سيارته الخاصة لتصبح واحدة من أسرع السيارات في العالم.

أما "إل جي" التي باتت تتنوع أعمالها من الإلكترونيات إلى صناعة البطاريات، وشاشات الهواتف وغيرها، فقد كان أول منتجاتها على الإطلاق هو "كريم للوجه".

وحتى "أمازون" فقد تأسست كموقع لبيع الكتب، قبل أن تتحول إلى أكبر عملاق تجارة على الإنترنت في العالم، وواحدة من أكثر الشركات قيمة.

قائمة بأهم الشركات:

سوني → طباخ الأرز

نوكيا ← ورق تواليت

سامسونغ → بقالة

ليغو → ألعاب خشبية

نينتندو → أوراق اللعب

نايك → تراك شوز

لامبورغيني → جرار

كولجيت ← صابون وشموع

ايكيا ← أقلام

إل جي ← كريم للوجه

تويوتا ← نول أوتوماتيكي

أمازون → مكتبة على الإنترنت

"أبل" → كمبيوتر Apple I

BMW → محرك الطائرات

HP ← مذبذب الصوت

هوندا ← محرك مساعد للدراجات

لوريال ← صبغة شعر

Hoover → منتجات جلدية

ماكدونالدز ← هوت دوج

نستلة ← حليب الأطفال