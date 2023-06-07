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خاص

القصبي للعربية: 26.5 مليار ريال حجم استثمارات بريطانيا بالسعودية خلال عامين

صادرات السعودية إلى بريطانيا تنمو 130% العام الماضي

دبي - العربية.نت
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كشف وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، في مقابلة مع العربية، أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وبريطانيا وصل إلى 17.3 مليار جنيه إسترليني (80.7 مليار ريال سعودي) العام الماضي.

وأضاف الوزير على هامش "منتدى الشراكة والأعمال السعودي البريطاني"، أن حجم استثمارات بريطانيا في السعودية بلغ 5.7 مليار جنيه استرليني (26.5 مليار ريال) خلال عامين.

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وتابع الوزير: "وضعنا مستهدفات للتجارة والصادرات الخارجية بين السعودية وبريطانيا"، مشيرا إلى نمو صادرات السعودية إلى بريطانيا بـ 130% العام الماضي.

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وأشار إلى أن 165 مستثمرا بريطانيا في السعودية حاليا، فيما يدرس نحو 14 ألف طالب سعودي في بريطانيا.

وأضاف: "اجتمعنا مع الجانب البريطاني ضمن منتدى الشراكة والأعمال للبلدين، ونتطلع للاستفادة من الخبرات البريطانية في قطاع الخدمات"، موضحا أن هناك فرصا استثمارية كبيرة بين الجانبين.

وأكد القصبي أن السعودية مهتمة بزيادة الاستثمار في القطاعات الابتكارية الجديدة، مشيرا إلى استهداف استقطاب مستثمرين وشركات في قطاعات الابتكار.

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