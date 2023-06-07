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"تماسك القابضة" للعربية: 3.6 مليار ريال استثماراتنا في مجمعات "نيوم" السكنية

"نيوم" تبرم عقوداً بـ21 مليار ريال مع 4 شركات

دبي - العربية.نت
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قال رئيس مجلس إدارة شركة تماسك القابضة، السعودية، محمد البلوي، إن نطاق عمل الشركة في مشروع المجمعات السكنية في مشروع "نيوم" يتمثل في مشروع استثماري لتصميم وإنشاء وتمويل وصيانة وتشغيل المجمعات السكنية لعدد 20 ألف ساكن، ضمن اتفاقية لإنشاء 10 مجمعات سكنية تستوعب 95 ألف شخص من العاملين في مشاريع "نيوم".

وتحتوي المجمعات السكنية للعاملين في "نيوم" على جميع الخدمات، حيث تعتبر بمثابة مدن مصغرة تضم مجتمعات نموذجية تحتوي جميع معايير جودة الحياة وأعلى معايير الأمن والاستدامة والسلامة، وتشمل جميع الفئات من العاملين سواء عمالة وموظفين ومهندسين، كما ذكر البلوي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء.

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أعلنت "نيوم" عن إتمام عقود بقيمة تتجاوز 21 مليار ريال مع المستثمرين للمرحلة الأولى من توسعة مجمعاتها السكنية. مما يجعلها واحدة من أكبر الشراكات الدولية بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان.

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وستشارك كلا من "نسما القابضة" و"تماسك القابضة" في المشروع الجديد لـ "نيوم"، كما تتضمن قائمة الشركات الفائزة بعقود "نيوم" كل من "الفنار العالمية" و"المطلق للاستثمار".

وقال البلوي، إن استثمارات "تماسك القابضة" في المشروع تبلغ 3.6 مليار ريال من إجمالي 21 مليار ريال استثمارات المشروع.

وأضاف أن تمويل مشروع الشركة من 4 مؤسسات هي بنوك الإنماء والسعودي الفرنسي والرياض، بجانب صندوق البنية التحتية الوطني. وتبلغ مدة التنفيذ 18 شهراً، ويُنفذ على 5 مراحل.

وعن شركة تماسك، قال محمد البلوي، إن الشركة تعمل في التطوير والاستثمار في البنية التحتية وتركز على مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعتبر جزءً من برنامج التخصيص الوطني المنبثق من رؤية المملكة 2030، وتعمل في 3 مجالات هي الطاقة والمياه والبنية التحتية الرقيمة والبنية التحتية الاجتماعية والأخيرة يندرج تحتها مشروعها في "نيوم".

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