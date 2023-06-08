تطبيق "واتساب" يطلق ميزة جديدة

كشفت "ميتا" اليوم الخميس ميزة جديدة على منصة الدردشة "واتساب" تسمح للمستخدم بتلقي التحديثات والأخبار المهمة من المؤسسات والشركات، مباشرة من داخل التطبيق.

سيكون المستخدمون في كولومبيا وسنغافورة أول من سيحصلون على هذه الخدمة. وقالت الشركة إنها ستتوسع خلال الأشهر المقبلة لإتاحة الخدمة في المزيد من البلدان.

مادة اعلانية

وأطلقت "ميتا" على الخدمة اسم "قنوات واتساب"، وأوضحت أنها أداة بث أحادية الاتجاه للمسؤولين لإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو والملصقات واستطلاعات الرأي.

يمكن للشخص تحديد القنوات التي يريد متابعتها حيث يتم الوصول إليها عبر روابط دعوة مرسلة في الدردشات أو البريد الإلكتروني أو منشورة على الإنترنت.

وقالت الشركة إن المستخدمين سيكونون قادرين على متابعة المحتوى عن هواياتهم وفرقهم الرياضية والتحديثات من المسؤولين المحليين وغيرهم.

لن تكون المعلومات الشخصية لصاحب القناة مرئية للمتابعين. وبالمثل، لن يتم الكشف عن أرقام هواتف المتابعين.

سيشمل شركاء الإطلاق العالميون لهذه الميزة منظمة الصحة العالمية ونادي برشلونة الإسباني ومانشستر سيتي الإنغليزي.