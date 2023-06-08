تدشين مشروع الربط الكهربائي بين السعودية والعراق

أعلن المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، أن الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية سيغذي العراق بنحو 1000 ميغاواط في المرحلة الأولى عن طريق محطة عرعر الحدودية.

قال مراسل "العربية"، عبد المحسن الحربي، إن العراق يعمل على تنويع مصادر الطاقة لديه مع العديد من البلدان، حيث يتم اليوم الخميس توقيع اتفاقيات للربط الكهربائي بين العراق والمملكة العربية السعودية عبر هيئة الربط الكهربائي في الخليج.

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وأوضح الحربي أن المشروع تقدر استثماراته بنحو 280 مليون دولار، ويستمر تنفيذه قرابة 24 شهرا، وتقوم عدة جهات من الكويت وقطر بتمويل المشروع بين هيئة الربط الكهربائي في الخليج والعراق.

وأضاف أنه من المقرر اليوم توقيع اتفاقيات الربط الكهربائي بين البلدين بحضور وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان.

كان الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أحمد الإبراهيم، أكد في مقابلة مع "العربية" أن الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق سيدخل مرحلة التشغيل نهاية العام المقبل.

وقال الإبراهيم لـ"مستقبل الطاقة"، إنه من المقرر تصدير نحو 500 ميغاواط للعراق بالمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي الخليجي.

وأضاف أن الربط الكهربائي سيكون من محطة الوفرة بالكويت لمحطة الفاو بجنوب العراق.

وأوضح أن المناقشات بين العراق والسعودية مستمرة لإتمام عمليات الربط الكهربائي.

وتأتي المباحثات بين السعودية والعراق لشراء الكهرباء بعد انطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول الخليج والعراق، والذي بدأ تنفيذه عام 2022، والذي سيمكن العراق من تنويع مصادر شراء الطاقة، وتخفيف اعتماده على شراء الكهرباء من إيران.