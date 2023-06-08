نيويورك تنهار تحت وطأة التلوث.. مدينة الأضواء تغرق في الدخان!

صنف التلوث الهوائي في مدينة نيويورك على أنه الأسوأ مقارنة بأي مدينة في العالم، حيث استمر دخان حرائق الغابات من كندا في الانجراف فوق المنطقة، مما أدى إلى ظهور ضباب برتقالي فوق المدينة ودفع بعض السكان إلى ارتداء أقنعة الوجه عند الخروج في الهواء الطلق.

اعتبارًا من بعد ظهر الأربعاء، سجل مؤشر AQI، الذي يقيس جودة الهواء، مستويات 342 مما يعتبر "خطيرًا" لجميع السكان.

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المدارس في المدينة لا تزال تعمل ولكنها أوقفت الأنشطة الخارجية حيث من المتوقع أن تتدهور جودة الهواء على مدار اليوم.

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية، يوم الأربعاء، بعض الرحلات المتجهة إلى مطار لاغوارديا في نيويورك بسبب الدخان، حيث تسببت الرؤية أيضًا في تأخيرات في مطار نيوارك ليبرتي الدولي.

وقالت حاكمة نيويورك كاثي هوشول إن نوعية الهواء الرديئة "أزمة طارئة" وحذرت من أنها قد تستمر في الأيام القليلة المقبلة.

"إذا كان بإمكانك البقاء في الداخل، فابق في الداخل. الوضع الحالي يضر بصحة الناس."

وقالت رابطة بطولة البيسبول الكبرى في بيان لها إنها ستؤجل مباريات الأمس الأربعاء بين "ديترويت تايغرز" و"فيلادلفيا فيليز" في سيتيزنز بانك بارك و"شيكاغو وايت سوكس" و"نيويورك يانكيز" في استاد يانكي.

وقالت الرابطة: "تم التأجيل بعد محادثات على مدار اليوم مع خبراء في الطب والطقس وجميع الأندية المتأثرة فيما يتعلق بظروف جودة الهواء الخطرة بشكل واضح في كلتا المدينتين".

نصح مسؤولو المدينة السكان بالحد من القيام بالأنشطة في الهواء الطلق وحذروا من أن الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز التنفسي معرضون للخطر بشكل خاص.

يطلق دخان حرائق الغابات جسيمات "PM2.5" تدخل الرئتين وتسبب مشاكل صحية مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية. يبلغ تركيز PM2.5 في مدينة نيويورك حاليًا 15 ضعف القيمة الإرشادية السنوية لجودة الهواء الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

أصدرت إدارة المحافظة على البيئة في ولاية نيويورك نصيحة حول صحة جودة الهواء لجميع الأحياء الخمسة. وقال مسؤولو المدينة إنهم يتوقعون أن يظل التحذير ساريًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنهم أضافوا أنه من الصعب للغاية التنبؤ بظروف الدخان.

كما مددت نيويورك استشاراتها الخاصة بصحة جودة الهواء إلى يوم الخميس.

تستعد كندا لتجربة أسوأ موسم حرائق غابات على الإطلاق، حيث يشتعل حاليًا أكثر من 400 غابة في جميع المقاطعات والأقاليم الكندية تقريبًا. قال مسؤولون فيدراليون الأسبوع الماضي، أن الحرائق تسببت في احتراق أكثر من 6.7 مليون فدان وهناك حوالي 26 ألف شخص مطالبون بالإخلاء حاليا.

انحرف الدخان المنبعث من حرائق الغابات في كندا جنوبًا وأثار تحذيرات من تلوث الهواء في جميع أنحاء البلاد.

يعاني ملايين الأشخاص في الغرب الأوسط من البلاد من ظروف خطيرة تتعلق بنوعية الهواء، مع تطبيق تحذيرات بشأن جودة الهواء في جنوب شرق ولاية مينيسوتا وأجزاء من شبه جزيرة ميشيغان العليا ومناطق في ويسكونسن. تم أيضًا نشر تنبيهات جودة الهواء في معظم أنحاء نيو إنغلاند.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية الوطنية أن يستمر الدخان ويتجه نحو المناطق الغربية.

يؤدي تغير المناخ إلى زيادة تواتر وشدة حرائق الغابات العالمية، كما أن تلوث الهواء الناجم عن دخان حرائق الغابات يزداد سوءًا. في العام الماضي، وجد باحثو جامعة "ستانفورد" أن ملايين الأميركيين يتعرضون بشكل روتيني لتلوث دخان حرائق الغابات بمستويات نادرًا ما شوهدت قبل عقد من الزمان فقط.